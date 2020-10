Seni suurim uue Pariis 2024 olümpiapurjelauaklassi iQFOiL võistlus sai avalöögi Garda järvel Itaalias

Garda järvel Campiones iQFOiLi rahvusvaheliste mängude esimesel päeval käis äge konkurents 29 riigist pärit ligi 200 sõitja vahel. Eestit esindavad võistlusel olümpiasurfar Ingrid Puusta, kes on esimese päeva kokkuvõttes 23. kohal, ja tema treener Matthew Rickard. Regatt pidanuks olema esimesteks maailmameistrivõistlusteks uuele Pariis 2024 olümpiapurjelaua distsipliinile, kuid reisipiirangute tõttu osaleb sellel vähem riike ja kontinente.

iQFOiL on olümpiapurjelauasõidu revolutsioon, mis foilib ehk tõuseb veepinna kohale üles, selle asemel, et laine peal surfata. Lisaks ekstreemne kiirus, mis võib ulatuda üle 50 km/h ja uus formaat: sõidud on mitte ainult vastutuule-allatuule võistlusrajal, mis saab toimuda ka siis, kui tuult on üle 10 sõlme, vaid ka sprindislaalomi ja isegi maratoni vormis. iQFOiLi puhul lähenevad omavahel kaks maailma: väga taktikaline, tehniline ja kergekaaluline RS:X-i oma ning purjelauaslaalomi võimsad, tugevad ja osavad sõitjad. Energiatase, mida uus klass nõuab, on ülikõrge, samas on kõigil huvitav näha, kes muudest purjelauadistsipllinidest ületulnutest paremini esinevad ja sportlastel endil on põnev, sest nad saavad jälle võidu sõita.

Teisipäeva hommikul puhus kena 15-20 sõlmelise kiirusega tuul nimega ‘Peler’ – kohalik hommikune põhjatuul, milles peeti nii meestele kui naistele neli rajasõitu. Mehed jagunesid kaheks laevastikuks – kollaseks ja siniseks, kus ka Ingrid Puusta treener Matthew Rickard profisportlastega rinda pistis.

Pärast lühikest ootamist kaldal, et jõuaks puhuma hakata kohalik lõunatuul ‘Ora’, suundusid 184 sportlast tagasi veele 6–8 sõlmelises tuules sõidetud sprindislaalomi seansile.

Naiste Euroopa meister prantslanna Helen Noesmoen võitis eilsest neljast sõidust kolm ja oli päeva lõpus juhtimas. Tema kaasmaalane Delphine Cousin oli teine ning väga noor ja andekas Suurbritannia purjelaudur Islay Watson, kes oli EM-il teine, võttis kolmanda positsiooni. Meie Ingrid Puusta tegi päeva kokkuvõttes endale koha naiste 66-pealise laevastiku esimesse poolde, asetudes 23. positsioonile kohtadega 26, 21, 15 ja 25.

Täna, iQFOiL klassi ja Univela Campione korraldatud IQFOiLi rahvusvaheliste mängude teisel päeval, anti maratonisõiduks esimene signaal kell 9 hommikul. 184 võistlejat sõidavad Garda järvel 20 avaseeria sõitu kuni laupäeva, 24. oktoobrini, mil toimub medalisõitude seeria 12 paremale purjelaudurile.

TEKST: KÜLLI HAAV