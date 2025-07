Saaremaa purjetaja Robert Matt võitis 49. Spinnakeri regati

Rahvusvahelise konkurentsiga Spinnakeri regatt lõppes Eesti võidug

19. juulil lõppes Tallinnas Kalevi Jahtklubis peetud 49. Spinnakeri regatt, mis on Eesti vanim Optimist-klassi noorpurjetajate võistlus. Sel aastal osales regatil 140 noort sportlast kaheksast riigist. Kohale tuldi Lätist, Leedust, Soomest, Rootsist, Taanist, Norrast ja kaugemad külalised olid Türgist. Regati avapäevad möödusid kvalifikatsioonisõitudega, millele järgnesid finaalsõidud, kus selgusid paremusjärjestused. Regatti korraldas Eesti Optimist Klassi Liit.

Regati üldvõit läks Eestisse – Robert Matt (SSA) tuli esikohale tugevas konkurentsis.

Üldarvestuse esiviisteist:

🥇 Robert Matt (EST), Saaremaa Sailing Academy – 45 punkti 🥈 Liepa Rimaite (LTU), Neringos sporto mokykla – 67 punkti 🥉 Tobias Kalle (EST), Saaremaa Sailing Academy – 80 punkti Lily-Sofie Latvala (FIN), Helsingfors Segelsällskap – 84 punkti Divya Leblanc Thilsted (DEN), Hellerup Sejlklub – 84 punkti Kiur Arro (EST), Saaremaa Sailing Academy – 99 punkti Otto Vilnis Reneslācis (LAT), JSS/JBK Jurmala – 101 punkti Elza Kristiana Reneslace (LAT), JSS/JBK Jurmala – 112 punkti Maija Anttila (FIN), Helsingfors Segelklubb – 118 punkti Nikola Kamergrauze (LAT), JSS/JBK Jurmala – 139 punkti Kimmo Kalle (EST), Saaremaa Sailing Academy – 142 punkti Otto Wallentin (SWE), LiJS – 144 punkti Emir Berk Sir (TUR), FOCA Yelken – 152 punkti Nataleah Wallin (SWE), LDSS – 153 punkti Liise-Kärt Liiber (EST), Pärnu Jahtklubi – 173 punkti

Eesti 10 parimat:

Robert Matt – 1. koht Tobias Kalle – 3. koht Kiur Arro – 6. koht Kimmo Kalle – 11. koht Liise-Kärt Liiber – 15. koht Elari Teras – 16. koht Christofer Kasin – 21. koht Tormi Villiam Kütt – 23. koht Mari Uudam – 25. koht Mikk Bakler – 27. koht

Spinnakeri regati tase tõestab, et Eesti Optimist-purjetamine on heas hoos ning noortel on võimalus õppida ja areneda kõrgetasemelise rahvusvahelise konkurentsi keskel. Spinnakeri regatt oli ka Baltic Sea Trophy karikasarja viimane võistlus, esimene peeti juuni keskel Lätis, Kuivizis, teine juuli alguses Helsinkis ja viimane nüüd Tallinna lahel. Karikasarja koondtulemusi jagame varsti. Aitäh korraldajatele ja kohtunikele ning palju õnne kõikidele osalejatele!

KÕIK TULEMUSED: https://manage2sail.com/et-EE/event/spinnaker2025#!/results?classId=Q

GALERII: https://aleksandr-abrosimov.com/disk/19-07-2025-49-spinnakeri-regatt-2025-day-4-fj3zvv