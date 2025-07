RS Tera Team Racing Eesti meistrivõistlused toovad Nõuni järvele Eesti parimad noorpurjetajad

19.–20. augustil toimub esmakordselt Eestis RS Tera Team Racing Eesti meistrivõistlused. Võistlus leiab aset Lõuna‑Eestis, kauni Nõuni järve kallastel, ning toob kokku ligi 50 särasilmset noorpurjetajat üle kogu Eesti. Rohkem infot võistlusformaadi ja detailide kohta leiab siit: www.rssailors.ee/kalender/rs-tera/rs-tera-team-race-2025

RS Tera – Eesti kiireimini kasvav klass

RS Tera klass on viimastel aastatel Eestis tõusnud tõeliseks noortepurjetamise magnetiks. Treeninguid ja võistlusi toimub aina enam – näiteks Toilas peetud treeninglaager ja võistlused tõid kokku paarkümmend noort, kellest paljud on nüüdseks osa Eesti RS Tera kogukonnast.

Möödunud nädalvahetusel Toilas toimunud regatil sai paika ka Eesti koondis, kes sõidab sel aastal maailmameistrivõistlustele koguni 15 paadiga – see on märkimisväärne saavutus, mis näitab klassi elujõudu ja süsteemsust. Eelmisel aastal tõi RS Tera Eestile ka särava rahvusvahelise edu, kui Trinette Välisson (SMS) võitis MM‑il tütarlaste arvestuses esikoha. Lisaks valis Ukraina koondis sel hooajal just Eesti oma RS Tera klassilaagri ettevalmistuseks – see on suur tunnustus meie tingimustele ja korraldusoskusele.

Miks tasub liituda?

RS Tera Team Racing meistrivõistluste formaat on noortele eriti sõbralik ja ligipääsetav – osalema ei pea isegi oma paadiga, sest korraldajad tagavad vajaliku varustuse. See on suurepärane võimalus klubidele ja noortele, kes tahavad kogeda tiimitunnet, õppida kiirelt taktikat ning saada osa Eesti kõige kiiremini kasvava noortepurjetamise klassi melust.

Üleskutse klubidele ja noortele:

Kui sinu klubi või mõni noor purjetamishuviline soovib osa võtta, siis võta julgelt ühendust! See on ideaalne võimalus astuda esimesi samme RS Tera põnevas maailmas või arendada olemasolevaid oskusi järgmisele tasemele.

Kohtumiseni Nõunil – hoiame pöialt kõikidele osalejatele ja tähistame koos Eesti noortepurjetamise uut peatükki!