Robert Matt jõudis Optimist MM-l kuldgruppi

28. juunist 5. juulini Portorožis, Sloveenias, toimuval 2025. aasta Optimist-klassi maailmameistrivõistlusel osalevad 64 riigi noorpurjetajad. Tegemist on rahvusvahelise tiitlivõistlusega, kuhu pääsevad igast riigist viis parimat sportlast.

Eestit esindavad:

Liise-Kärt Liiber (Pärnu Jahtklubi Purjespordikool)

Robert Matt (Saaremaa Sailing Academy)

Tobias Kalle (SSA)

Jaco Putnik (SSA)

Kiur Arro (SSA)

Koondise treener on Kristiina Klaos (Saaremaa Sailing Academy).

Eilsega said Optimist klassi maailmameistrivõistlustel läbi 3 päeva kestnud kvalifikatsioonisõidud ning neljapäeval jätkatakse finaalsõitudega. Eestlaste parimana on suurepärast sõitu näitamas Robert Matt, kes jõudis kuldgruppi.

Kogu võistluse vältel on Portorožis valitsenud kuum ilm – eile näitas termomeeter lausa +39 ja tuult oli äärmiselt vähe. Lubatud miinimumiga suudeti pidada üks sõit. Sportlased tõdevad, et konkurendid on väga kõvad ja eksida ei saa ühegi sendimeetri ega sekundiga. Vaikiva tuule ja tugeva hoovusega oludes õnnestus see hästi Tobias Kallel, kes 16. kohaga kindlustas enda positsiooni jätkamaks võistlemist hõbegrupis. Kiur Arro mahtus täpselt pronksgruppi. Jaco Putnik ja Liise-Kärt Liiber saavad MMi teises pooles mõõtu võtta emerald grupis.

Täna jätkub võistlus aga meeskonnavõistlusega, kus 48 riigi esindajad asuvad välja selgitama parimat meeskonda. Kahel eraldi rajal sõidetakse neli nelja vastu formaadis väljalangemisvõistlust, mis lõppeb kolmapäeval maailma parima võistkonna selgitamisega. Individuaalvõistlus jätkub neljapäeval finaalsõitudega ja maailmameistrid on selged laupäevaks.

Pildil vasakult Robert Matt, Kiur Arro, Tobias Kalle

Regati koduleht: https://2025worlds.optiworld.org/en/default/races/race