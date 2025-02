Rasmus Maalinn võitis jääpurjetamise DN klassi Euroopa meistrivõistlused!

27. veebruaril 2025 saavutas Eesti jääpurjetaja Rasmus Maalinn DN-klassi Euroopa meistritiitli. Soomes Pyhäjärvi järvel peetud tiitlivõistlusel näitas Maalinn suurepärast vormi, võites 11 sõidust neli ning kindlustades esikoha ülekaalukalt 18 punktiga edestades eelmisel aastal nii maailmameistriks kui ka Euroopa meistriks tulnud Poola jääpurjetaja Michał Burczyński.​

„Kergendus!” nii kirjeldab Rasmus Maalinn esimest emotsiooni lisades “kui juhid regatti juba teisest päevast alates, siis on ootused ja lootused suured. Suutsin lõpuks nii tugeva kui ka nõrga tuulega stabiilselt ja kiiresti sõita ning nii see võit tuli.”

Eesti Jääpurjetamise Liidu president Alari Akermann tunnustas Maalinna saavutust: „Eesti jääpurjetamine on väga heal tasemel, järelkasv on tugev ja meie sportlaste tase ülikõrge. Rasmus Maalinna Euroopa meistritiitli üle on siiralt hea meel. See on Eesti jääpurjetamisele suur võit!”

Lisaks Maalinnale saavutasid DN-klassi kuldfliidis eestlastest kõrgeid kohti ka:

Mihkel Kosk – 5. koht (71 punkti) / Pärnu Jahtklubi

Hardi Laurits – 6. koht (74 punkti) / Haapsalu Jahtklubi

Argo Vooremaa – 11. koht (144 punkti) / Haapsalu Jahtklubi

Marek Lentsius – 12. koht (151 punkti) / Kalevi Jahtklubi

DN-klassi juuniorite arvestuses esinesid Eesti noorpurjetajad samuti silmapaistvalt:

Karl Ader – 3. koht (hõbegrupi 10. koht) / Saaremaa Merispordi Selts

Jorgen Kuivonen – 5. koht (hõbegrupi 18. koht) / JK Dago

Ott Saar – 8. koht (pronksgrupi 2. koht) / JK Dago

Lisbeth Taggu – 9. koht (pronksgrupi 3. koht) / Pärnu Jahtklubi

Artur Ader – 10. koht (pronksgrupi 4. koht) / Saaremaa Merispordi Selts

Georg Paomees – 11. koht (pronksgrupi 7. koht) / Saaremaa Merispordi Selts

Eesti jääpurjetajad tõestasid taas, et suudavad Euroopa tugevaimate sportlastega võrdväärselt võistelda ning tuua rahvusvahelistelt tiitlivõistlustelt kõrgeid kohti.

Protokoll: https://www.sailwave.com/results/DN2025_overall.htm