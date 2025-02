Ranno Rumm tegi ajalugu: teine järjestikune lumesurfi maailmameistritiitel USA-s

Selgus, et Rummi hea sõber ja meeskonnakaaslane Taho-Jaan Truus, kes ise vigastuse tõttu võistelda ei saanud, hakkas ameeriklaste käest uurima, kuidas kaassportlast rajale tagasi saada.

Lumesurf ehk

snowkite

on talvine ekstreemspordiala, kus sportlased kasutavad lohe jõudu, et liikuda lumel või jääl. See sarnaneb lohesurfiga vee peal, kuid toimub külmunud järvedel või maismaal. Sõitmiseks kasutatakse kas

, mis võimaldab liikuda nii üles- kui allamäge ning sooritada kõrgeid hüppeid.