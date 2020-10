Rammo on Laser Standard klassi EM-il avapäeva järel 38. kohal

Täna algasid Poolas Gdanskis purjetamise olümpiaklassi Laser Standard Euroopa meistrivõistlused. Esimesel päeval peetud kahe kvalifikatsioonisõidu järel on Karl-Martin Rammo 38. kohal.

Võistlus algas Karl-Martin Rammole oma kvalifikatsioonigrupi 32. ja 8. sõidutulemusega ning kokku on tal praegu 40 punkti.

“Täna oli keerutav ja pagiline maatuul, mis seadis suhteliselt huvitava mänguväljaku, kus minusugune suvi läbi üksi treenija peaks olema suuteline vastu saama, sest õigeid lahendusi on mitmeid, mitte üks. Esimeses sõidus ühtki neist lahendustest realiseerida ei suutnud ja head flow’d terve sõidu vältel ei tekkinud. Teine sõit oli juba parem, olin võitluses ja lõpetasin päeva positiivses võtmes.

Üldiselt on see regatt minu jaoks heaks proovikiviks, et mis ülejäänud maailm viimase seitsme kuu jooksul teinud on ning hea on tõdeda, et vahepeal jalgratast leiutatud pole ja üheltki rongilt tundub samuti, et ma maha pole jäänud. Paljud on kõvasti purakat täis, et COVID-i ajastu ainsast suurregatist maksimum välja imeda, aga minu jaoks on ääretult tore jälle võistelda, tähele panna, mis ümberringi toimub ja kui tulemused on säärased nagu näiteks tänane teine sõit, siis see on hooaja lõpul kirsiks tordil,” kirjeldas Rammo tiitlivõistluste avapäeva.

Võistlust juhib 2 punktiga Suurbritannia purjetaja Lorenzo Brando Chiavarini. EM-il võistleb 126 meest.

EM-i kvalifikatsioonisõidud kestavad laupäevani. Pühapäevast teisipäevani peetakse finaalsõidud võrdsete suurustega kuld- ja hõbegrupina.

Võistluse kodulehekülg

Eesti Jahtklubide Liitu toetavad Liviko, Strand, Alfons Håkans ja Jakari Marine/Garmin.