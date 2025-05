Raceboard EMV ja Harku Järve Regatt 2025

Kui esimese võitluspäeva järel suutsid seeniorvõistlejad veel konkurentsis olla, siis teisel päeval ja tugevama tuulega läksid noored technosõitjad oma teed. Samas tuleb tunnustada Andrus Jõgi ja Jaak Lukki visadust, kes ühtegi sõitu vahel jätmata edestasid lõpuks avapäeva järel juhtinud külalisvõistlejat Aldis Zemanist Lätist.



Grand Masterite poodiumile jõudsid:

1. Andrus Jõgi (Puri)

2. Aldis Zemanis (Läti)

3. Tarmo Nomberg (Pirita Surfiklubi)

Harku järvel pidevalt treeniv kogenud Andrus Jõgi ütles kommentaariks, et nii keerulist ilma ta polegi varem veel sellel järvel saanud.

Ülejäänud arvestustes võttis võidud maailma tipptasemele jõudnud technotüdruk Johanna Lukk, kes esimese päeva keskmistes tuuletingimustes veel teistele ka võimalusi jättis, kuid tugeva tuule spetsina ennast järgnevas võistluses lõpuks igas nüansis kehtestas.

Johanna: „Kogu regatt oli väga tasavägine, sõidud olid pingelised ja kunagi ei olnud kindel, kes seekord ees on. See tegi kogu asja veel põnevamaks ja ma olen super tänulik kõikidele konkurentidele. Teie tegite selle võistluse eriliseks ja panite mind veel rohkem pingutama. „

U13 arvestusse hooaja alguses palju võistlejaid ei jõudnud, kuid sitkelt püsis kaks päeva vee peal NYCSi noor purjelaudur Hart Hõim, kelle pingutus leidis eriauhinnaga äramärkimise.

Tulemused:

Raceboard EMV üldarvestus:

1. Johanna Lukk (NYCS)

2. Pärt Evald Kullerkupp (NYCS)

3. Liisbeth Orav (NYCS)

Raceboard EMV naised:

1. Johanna Lukk (NYCS)

2. Liisbeth Orav (NYCS)

3. Heleva Jõepere (NYCS)

Raceboard EMV U19:

1. Johanna Lukk (NYCS)

2. Pärt Evald Kullerkupp (NYCS)

3. Henri Kiiver (NYCS)

Raceboard EMV U15:

1. Johanna Lukk (NYCS)

2. Helena Jõepere (NYCS)

3. Uku Aksel Karma (NYCS)

Enim võistlejaid välja pannud Nonblessneri Purjetamiskooli (NYCS) peatreener Aivar Kajakas:

„ Sellel hooajal oleme Eestit esindanud juba Techno293 Euroopa Meistrivõistlustel, kuid paljude jaoks oli see 2025 aasta esimene regatt. Ühtlasi võtsime kokku kevadise treeningtsükli Harku järvel, mis pakub erilisi ja soojemaid tingimusi, kui meri. Järvetreeningud on oluline osa protsessist, sest õpetavad spetsiifiliselt tuult lugema ja saame paremate tingimuste tõttu isegi 5-8% oma hooaja treeningutele lisa, mis ühel hetkel hakkab olulist rolli mängima. Tehtud töö on tulemustes selgelt peegelduv ja olen osalenud noortega väga rahul.”

Teise klassina said nii varustust vahetanud noored tehcnosõitjad, kui enam spetsialiseerunud foilerid võidu sõita eraldi foilirajal ja -arvestuses. Lubatud oli kasutada ka formulavarustust.

Foili ja formula tulemused:

1. Leonid Turovski (TPLK)

2. Martin Berkmann (BTE)

3. Aivar Kajakas (NYCS)

Võistluse viisid läbi Tõnis Kask ja Enda Pärisma, toetas Kalev Allikveer.

Kõik TULEMUSED.

Uudis slaalom.ee lehel.

Võistlust pildistas Enda Pärisma ja galeriid näeb SIIN.

Uudis Eesti Purjelaualiidu kodulehelt http://purjelaualiit.ee/?p=22103