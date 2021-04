Purjetamise maailma edetabelis tõusis Ingrid Puusta 10. kohale

Rahvusvahelise purjetamisliidu World Sailing maailma edetabelites on meie purjetajatest kõrgeimatel positsioonidel matšpurjetaja Mati Sepp 6. ning olümpiapurjelaudur Ingrid Puusta 10. positsiooniga. Esi neljakümnesse mahuvad veel 22. kohal olev Taavi Valter Taveter, 36. kohal olevad Juuso ja Henri Roihu, 39. positsioonil olev Deniss Karpak ja 40. real asetsev Karl-Martin Rammo .

Match Race maailma edetabeli viimases väljalaskes on Mati Sepa tiim 6. kohal. Läbi aegade parim tulemus on neil olnud 3. positsioon. Liidriks on šveitslase Eric Monnini käe all purjetav võistkond.

Ingrid Puusta on naiste RS:X klassi värskes edetabelis tõusnud 10. positsioonile. Esikohal on Katy Spychakov Iisraelist.

Finn klassi edetabelis on Taavi Valter Taveter 22. positsioonil. Samas klassis on Deniss Karpak, kelle läbi aja parim Finni edetabeli tulemus on olnud 3. koht, praegu 39. real. Paremusjärjestust juhib šveitslane Nils Theuninck.

Juuso Roihu ja Henri Roihu on 49er klassi edetabelis oma seni parimal, 36. positsioonil. Liidrikohal on Taani tiim Jonas Warrer ja Jakob Precht Jensen.

Karl-Martin Rammo on Laser Standard klassi värskes paremusjärjestuses 40. real. Tema aegade parim positsioon on olnud 6. koht. Edetabeli liidriks on Jean Baptiste Bernaz Prantsusmaalt.

Purjetamise maailma edetabel

Olümpiaklasside maailma edetabeli punkte on võimalik saada reitingut omavatel regattidel võisteldes. Regatil kogutud punktisumma sõltub kolmest tegurist: võistluse reiting, võistlejate arv regatil ning sportlase tulemus võistlusel. Edetabeli esinumber on kõrgeima punktide arvuga sportlane kuue regati lõikes.

Match Race maailma edetabel järjestab purjetajad nende viimase 24 kuu jooksul saavutatud parimate võistlustulemuste põhjal. Punkte on võimalik saada reitingut omavatel regattidel võisteldes. Regatil kogutud punktisumma sõltub kolmest tegurist: võistluse reiting, võistlejate arv regatil ning sportlase tulemus võistlusel. Viimase 12 kuu jooksul saavutatud tulemused annavad sealjuures topeltpunktid. Edetabeli esinumber on kõrgeima punktide arvuga sportlane kaheksa regati lõikes.