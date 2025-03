Purjelaua olümpialootus Aksel Haava tegi tugeva esituse Hispaanias iQFoil Games’il

8.–15. märtsini toimus Hispaanias Cadizis IQFoil Games – ehk purjelaua võistlussarja etapp nii seenioridele kui ka juunioridele. IQFoil on üks olümpiamängudel võistlev purjelauaklass. Eesti purjetamise OM lootus, 17-aastane Aksel Haava võitles end täiskasvanute arvestuses 31. kohale.

Eestist osalesid võistlusel Aksel Haava, Romek Roolaht, Frank Ervin ja Oskar Lillepea, keda juhendas treener Matthew Rickard.

Võistlusnädal Cadizis pakkus tormiseid tingimusi, kuid ka väärtuslikke kogemusi. Eesti iQFoil-tiim näitas head taset, kinnitades, et tehtud töö ja talvised treeninglaagrid on end igati õigustanud. Meeste klassis peeti 11 kursisõitu ja 4 uut U-kurssi, U19 noormeestel aga 8 kursisõitu ja 4 slaalomisõitu. Eesti sportlased said end proovile panna tugevas rahvusvahelises konkurentsis ja väga erinevates ilmastiku tingimustes.

Parima tulemuse saavutas 17-aastane Aksel Haava, kes lõpetas meeste arvestuses 31. kohal 74 võistleja seas. Aksel valiti ka Eesti Jahtklubide Liidu algatatud olümpiaprojekti, mille eesmärk on toetada Eesti noori ja andekaid purjetajaid nende teekonnal esimesele olümpiale. Projekti raames toetatakse viit paatkonda: Romi Safin (ILCA 6), Mia Marin Lilienthal (470), Aksel Haava ja Emma Viktoria Millend (iQFoil) ning Helen Pais ja Helen Ausman (49erFX).

Aksel võttis võistluse kokku:

“Cadizi võistlus oli täis väljakutseid. Võistlesin meeste arvestuses, et saada kogemusi tugevama konkurentsiga. Esimene päev oli suurepärane – tegin tarku otsuseid ja olin kiire, lõpetades päeva 14. kohal 74 võistleja seas. Paraku ei suutnud ma järgmistel päevadel sama hoogu hoida. Purunenud purjeliist tähendas mulle ühte vahelejäänud sõitu ning viimasel tormisel päeval jõudis finišisse alla kolmandiku grupist – kahjuks minul see ei õnnestunud. Kokkuvõttes tunnen, et suudan meeste arvestuses hästi hakkama saada.. Järgmine võistlus ootab mind Hyèresis Olympic Week’il, seejärel juba noorteklassi võistlus Torboles.”

Eesti sportlaste tulemused:

Romek Roolaht – 35. koht (74 sportlast)

“Seekordne iQFoil Games Cadiz oli minu jaoks teistsugune kui varasematel aastatel. Suures plaanis olen oma sõitudega rahul – nägin, et suudan püsida eesotsas ja hoida sammu maailma tippsõitjatega. Samuti õnnestus mul mitmeid tehnilisi nüansse hästi rakendada, mis on hea tulemuse võti. Samas ei möödunud ükski sõit vigadeta – väikesed eksimused mõjutasid kohe lõppkohta. Lisaks sattusin paari uude olukorda, näiteks valestart ja tugevad lihaskrambid, mis andsid väärtuslikke õppetunde tulevikuks. Kokkuvõttes oli see nõudlik, kuid väga äge võistlus, eriti kuna ilm meenutas Eesti vihmaseid olusid!”

Romeki mast purunes kahjuks viimasel päeval.

Frank Ervin – 49. koht (74 sportlast)

“Cadiz pakkus sel aastal väga mitmekesiseid olusid. Üllatuslikult tundsin end kõige mugavamalt ja kiiremini just eelviimasel päeval, kui tuulepuhangud küündisid üle 20 m/s. Kahjuks ei saanud ma varustuse purunemise tõttu oma maksimaalset potentsiaali realiseerida, kuid siiski oli see suurepärane hooaja algus!”

Oskar Lillepea – 14. koht (45 sportlast)

“Võtsin seda võistlust kui treeningut, kuna saabusin otse suusasaabastest merele võistlema. Seekord olin merel ilma tiimi treenerita ja pidin kõik otsused ise langetama. Pikad startide ootamised vees olid katsumuseks, kuid tänu Ungari tiimi paadi toele sain hakkama. Kiirus on olemas ja võin sõiduvõidu peale sõita, kuid mõned detailid vajavad veel lihvimist ning enesekindlust tuleb juurde saada. Tegelikult oli esikümnesse jõudmine täiesti realistlik!”

Võistluse protokoll

Järgmisena läheb iQFoil Team Estonia võistlustulle Emma Millendiga Palma de Mallorca regatile!