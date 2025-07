Põhjamaade meistrivõistlustel Tallinnas osaleb ligi 300 noort purjetajat

Tänavune Zhik Põhjamaade Noorte Purjetamise Meistrivõistlus (Põhjamaade MV) toimub 21.-26. juulil Tallinna Jahtklubi (TJK) eestvedamisel Läänemere ühes moodsaimas sadamas Haven Kakumäel. Tallinnas on oodata viimaste aastate rekordarvu osalejaid – ligikaudu 300 alla 19-aastase purjesportlase kaheksast Põhjamaade purjetamisriigist: Islandilt, Taanist, Norrast, Rootsist, Soomest, Leedust, Lätist ja Eestist. Lisaks sportlastele on regatiga seotud üle 300 kaldatiimi liikme – treenerid, lapsevanemad ja sõbrad-tuttavad. Regati raames purjetatakse viies noorteklassis: Optimist, ILCA4, ILCA6, Zoom8 ja 29er.

Tänavuste meistrivõistluste nimisponsoriks on rahvusvaheliselt hinnatud Austraalia purjetamisvarustuse tootja Zhik.

„Zhik-i jaoks ei ole nimisponsorlus pelgalt logo nähtavus – me tahame olla partnerid, kes päriselt panustavad noorte purjetajate arengusse“ ütles Zhik esindaja Johannes Polgar.

Kogu võistluse kajastamiseks kerkib sadamaalale eraldi regatiküla, kus toimuvad avatseremoonia ja autasustamine ning sportlaste toitlustus ja meelelahutus, võistluste live-ülekanded suurelt ekraanilt, mis muudavad kogemuse põnevaks ka kaldal kaasaelajatele ning purjetamisvõhikutele.

Regatt saab olema kajastatut nii live formaadis merelt kaldale kui ka sotsiaalmeedias vastavalt auditooriumile noortepärases võtmes.

“See regatt pole lihtsalt võistlus – siit algab tee olümpiale. Neljadel olümpiamängudel ILCA7 klassis osalenud Karl-Martin Rammo profisportlase teekond sai alguse just Optimist, Zoom8 ja ILCA noorteklassides. Samuti on TJK-d esindanud olümpiamängudel ILCA6 klassis Anna pohlak ning 49erFX-l Anna-Maria Sepp & Kätlin Tammiste.” ütleb Tallinna Jahtklubi kommodoor Harri Mikk.

“Tallinna Jahtklubi Purjetamiskool on üks Eesti suurimaid, 150 noorsportlasega ning Eesti ühe aktiivseima ja tugevaima noorte süsteemiga jahtklubina oleme uhked, et saame oma noortele korraldada nii kõrgetasemelise rahvusvahelise regati Haven Kakumäel. Täna on meil TJK purjetamiskooli kasvandikud, Eesti Purjetamise Liidu programmi “Noored talendid olümpiale” liikmed, Helen Pais ja Helen Ausman treenimas igapäevaselt selleks, et jõuda tippu. Ka nende esimesed rahvusvahelised kogemused on just Põhjamaade MV-lt. ” selgitab Mikk.

“Tunnustame Tallinna Jahtklubi, kes on loonud keskkonna, kus meie noored purjetajad saavad rahvusvahelises konkurentsis kasvada. Selline regatt koduvetes annab hindamatu kogemuse teel olümpiale,” kinnitasid Helen Ausman ja Helen Paus (OM paadiklass 49erFX).

Kui varasemalt ongi Põhjamaade meistrivõistlused tuntud eelkõige tugeva Optimist klassi noorte regatina, siis sel aastal rõõmustab korraldajaid just märkimisväärne osalejate hulk ILCA4 ja ILCA6 paadiklassides. Kahemehepaatide noorteklassis 29er osalevad kolm riiki ja kuigi see ei kvalifitseeru ametlikeks meistrivõistlusteks, on tegemist olulise testiga noortele, kes soovivad liikuda edasi 49er/FX suunas. Samuti saavad osa regatist ning võistlevad Tallinna Jahtklubi medalitele Zoom8 klassi noorsportlased.

Võistlus peetakse kahel eraldi rajal, mis on suurepäraselt nähtavad ka Kakumäe pikalt muulilt. Kutsume kõiki osa saama rahvusvahelisest purjetamismelust regatikülas ning tuleme elame omadele kaasa.​

Lisainfo: www.tjk.ee

Brigita Sepp

Tallinna Jahtklub

Turundus ja kommunikatsioon