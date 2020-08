Pirital lõppes Garmin Purjetamise Eesti Meistrivõistluste sarja etapp ühepaadiklassidele

Garmin Purjetamise Eesti Meistrivõistluste etapil Kalevi Jahtklubi meistrivõistlustel selgusid täna regati parimad Optimist, Zoom8, Laser 4.7, Laser Radial ja Laser Standard klassides. Viimase võistluspäeva hommikul puhus tuul üsna reipalt, kuid pärastlõunal vaibus ning tänaseks plaanitud nelja võistlussõidu asemel sai seilatud Laser klassides kaks ning Optimist ja Zoom8 klassides kolm sõitu.

Laser Standard klassis saavutas 8 punktiga võidu Karl-Martin Rammo. Teise kohaga lõpetas võistluse 12 punkti kogunud Keith Luur, kes oli parim U21 arvestuses. Üldarvestuse kolmanda poodiumikoha teenis 13 mehe seas 27 punktiga välja Bo Aaron Kooser.

Laser Radialil purjetas end nii üld-, naiste kui U21 tüdrukute arvestuses esikohale lätlanna Agija Elerte 13 punktiga. 22 punkti tõid üldarvestuse teise koha Sten-Markus Andressonile, kes oli parim U19 võistleja. 23 punktiga võttis 37 sportlase konkurentsis kolmanda lõppkoha Läti neiu Elza Cibule.

Klassis Laser 4.7 võttis nii üld- kui tüdrukute arvestuses võidu Romi Safin, kelle lõppskoori kogunes 25 punkti. 31 punktiga saavutas teise koha Karolin Härm ning kolmandaks tuli 49 võistleja hulgas 34 punktiga lätlane Emils Haralds Amsils.

Zoom8 klassi 39 sportlase seas tuli esimeseks Oliver Iida 15 punktiga. Teise lõpptulemuse purjetas 20 punktiga välja Elisabeth Ristmets, kes on tüdrukute arvestuse võitja. Üldarvestuse kolmas koht kuulub 38 punkti saanud Martin Lippule.

Optimist klassis saavutas 84 sportlase konkurentsis esikoha 9 punkti kogunud Läti noormees Ricards Mucins. Teise koha sai 29 punktiga samuti lätlane Rihards Plavins ja kolmandaks seilas end 51 punktiga Rico Robert Alliksoon. U16 tüdrukutest oli parim lätlanna Kristiana Paula Simane, Eesti neidudest aga Laura Marii Taggu. U12 üldarvestuses oli parim Martin Rahnel ning parim U12 tüdruk Sharon Peetrimäe.

Regatil Garmin Purjetamise Eesti Meistrivõistluste sarja arvestuse väliselt võistelnud Hansa 303 klassis oli võistluse parim kõik neli sõitu võitnud ning 3 punkti teeninud Peep Krusberg. Teise koha saavutas 6 punktiga Läti parapurjetaja Aleks Kristeins, kolmandaks tuli 9 punkti kogunud Roland Karu.

Garmini ja Jakari Marine poolt välja pandud spordikella võitis kõigi võistlejate vahel autasustamise käigus toimunud loosimisel Paula Riisalo.

Ricards Mucins

Foto autor: Riina Ramst

Garmin Purjetamise Eesti meistrivõistlused on noorte- ja olümpiaklasside sportlastele üks hooaja põhivõistlusi, mille käigus selgitatakse välja Eesti parimad seilajad. Meistrivõistlused toimuvad etappide kaupa erinevates sadamates ümber Eesti ning neile on võistlema oodata enam kui neljasadat sportlast. Igal võistlusklassil on sarjas kas kolm või neli etappi, millest halvim läheb mahaarvamisele. Sarja toetajad Garmin ja Jakari Marine panevad sarja kokkuvõttes võistlejatele auhindadena välja Garmini spordikellad.

Garmin Purjetamise Eesti Meistrivõistlused 2020 etapid:

1) 12.-14. juuni Pärnu Purjetamisnädal (Pärnu) – klassid Laser Radial, Laser Standard, RS Feva, 29er, 49er ja 49erFX, F18 ja Nacra 15, 470

2) 27.-28. juuni Pirita Surf (Tallinn) – klassid Techno 293, RS:X, Formula, Windsurf Foil

3) 3.-5. juuli Kärdla Race (Kärdla) – klassid RS Feva, 29er, 49er ja 49erFX, F18 ja Nacra 15, 470

4) 17.-19. juuli Tallinn Race (Tallinn) – klassid RS Feva, 29er, 49er ja 49erFX, F18 ja Nacra 15, 470

5) 17.-18. juuli Baltic Cup Estonia (Tallinn) – klassid Techno 293, RS:X, Formula, Windsurf Foil

6) 14.-16. august Kalevi Jahtklubi meistrivõistlused (Tallinn) – klassid Optimist, Zoom8, Laser 4.7, Laser Radial, Laser Standard

7) 28.-30. august Tallinna Jahtklubi karikavõistlused (Lohusalu) – klassid Optimist, Zoom8, Laser 4.7, Laser Radial, Laser Standard

8) 11.-13. september Pärnu Sügisregatt (Pärnu) – klassid Optimist, Zoom8, Laser 4.7

9) 18.-20. september Tallinna Nädala regatt (Tallinn) – klassid Laser Radial, Laser Standard, RS Feva, 29er, 49er ja 49erFX, F18 ja Nacra 15, 470, Techno 293, RS:X, Formula, Windsurf Foil

10) 25.-27. september Saaremaa Merispordi Seltsi regatt (Roomassaare) – klassid Optimist, Zoom8, Laser 4.7

Eesti Jahtklubide Liitu toetavad Liviko, Strand, Alfons Håkans ja Jakari Marine/Garmin.