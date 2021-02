Peeter Volkov 70

Õnnitleme endist Eesti Jahtklubide Liidu presidenti ja avamere komisjoni juhti Peeter Volkovit 70. juubeli puhul.

Purjetamist on Peeter harrastanud 1974. aastast, alustades Kalevi Jahtklubis Jüri Vabriti ja hiljem Mati Kuulmanni juhendamisel. Ta on Pärnu Jahtklubi ja Kalevi Jahtklubi liige. Aastatel 1989–2007 oli ta Pärnu Jahtklubi kommodoor ning aastast 2007 on ta klubi auliige. Aastatel 1992-1995 oli Peeter Eesti Jahtklubide Liidu president ning aastatel 2007-2020 juhtis liidu avamere komisjoni tööd.

Peeter on tulnud aastatel 1983, 1987 ja 2006 Eesti meistriks avamerepurjetamises.