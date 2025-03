Pärnu tähistas Rasmus Maalinna Euroopa meistritiitlit ja Eesti jääpurjetajate edu

Reedel, 7. märtsil toimus Pärnu Jahtklubis pidulik vastuvõtt, kus tunnustati DN-klassi jääpurjetamise Euroopa meistrivõistlustel säravaid tulemusi saavutanud Eesti sportlasi. Tervituste ja tänusõnade saatel võeti vastu värske Euroopa meister Rasmus Maalinn, viiendale kohale tulnud Mihkel Kosk ning naiste arvestuses hõbemedali võitnud Lisbeth Taggu.

Tunnustussõnu jagasid Eesti Jääpurjetamise Liidu president ja Pärnu Jahtklubi kommodoor Alari Akermann, Eesti Jahtklubide Liidu president Sven Nuutmann ning Pärnu abilinnapea Ene Täht.

Abilinnapea Täht rõhutas, et Pärnu on uhke oma sportlaste üle ning linnavalitsus toetab neid nende püüdlustes:

“Rasmus Maalinna saavutused on Pärnu ja kogu Eesti spordi jaoks väga olulised. Meie linn hindab ja toetab oma sportlasi, ning selle kinnituseks premeerib Pärnu linnavalitsus Rasmust eraldi toetusega.”

Eesti Jahtklubide Liidu president Sven Nuutmann tõi oma kõnes esile jääpurjetamise traditsioonide olulisuse Eestis ning sportlaste erakordse pühendumuse:

“Jääpurjetamine nõuab lisaks füüsilisele ja tehnilisele meisterlikkusele ka oskust mõista looduse jõude. Rasmus Maalinn on tõestanud, et ta suudab neid elemente erakordselt hästi rakendada, ning toonud Eestile järjekordse suure võidu. Meie purjetamiskogukond on uhke tema saavutuse üle, ning see inspireerib kindlasti ka järgmise põlvkonna sportlasi.”

Pidulikul vastuvõtul avaldati tänu ka sportlaste treeneritele, peredele ja toetajatele, kelle panus on olnud edu saavutamisel hindamatu.

Eesti jääpurjetaja Rasmus Maalinn krooniti DN-klassi Euroopa meistriks

27. veebruaril 2025 saavutas Eesti jääpurjetaja Rasmus Maalinn DN-klassi Euroopa meistritiitli. Soomes Pyhäjärvi järvel peetud tiitlivõistlusel näitas Maalinn suurepärast vormi, võites 11 sõidust seitse ning kindlustades esikoha ülekaalukalt 18 punktiga. Võistlusel osales 121 sportlast, 14 riigist.

Rasmus Maalinn kommenteeris oma võitu: „Oli pingeline võistlus, eriti kui juhid regatti juba teisest päevast alates – ootused ja lootused olid suured. Õnnestus säilitada külma närvi ja kohaneda nii tugeva kui ka nõrga tuulega, mis lõpuks tõigi võidu.”

Eesti Jääpurjetamise Liidu president Alari Akermann tunnustas Maalinna saavutust: „Eesti jääpurjetamine on väga heal tasemel, järelkasv on tugev ja meie sportlaste tase ülikõrge. Rasmus Maalinna Euroopa meistritiitli üle on siiralt hea meel. See on Eesti jääpurjetamisele suur võit!”

Eesti jääpurjetajate silmapaistvad tulemused näitavad, et see spordiala on jätkuvalt kõrgel tasemel ning Eestil on rahvusvahelisel areenil tugev positsioon.

Pildid: Tiit Lepp

Lisainfo:

Eesti Jääpurjetamise Liit