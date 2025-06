Pärnu Jahtklubi purjetajad 470 klassi maailmameistrivõistlustel

6.-14. juunini peetakse Poolas, Gdynias 470 paadiklassi maailmameistrivõistlusi, kus Pärnu Jahtklubi on esindatud segapaariga Liise Väliste ja Andrias Sepp.

Tugevas konkurentsis, võistlustulle on asunud 49 meeskonda, on praeguseks (10.06 seisuga) peetud kolm eelsõitu. Meie sportlased paiknevad üldarvestuses 45. kohal.

Liise Väliste kommentaar:

„Väga rasked olud on. Esimesel päeval ootasime kuus tundi kaldal ja saime sõitma alles hilja. Esimene sõit oli täitsa hea, aga kahe sõidu vahel lendasid põhjaribad ära ja teist sõitu ei saanud sõita. Täna saime vaiksetes tuuleoludes ühe sõidu teha, kuid tuul vaibus ja saadeti kaldale. Üldiselt on kõik tugevad sõitjad kohal – olümpiamedalistidest mitmekordsete maailmameistriteni. Õppida on neilt palju!”