Pärnu jahid seilasid Itaalias pjedestaalile

Pärnu jahtklubi auliikmete Aivar Tuulbergi ja Ott Kikkase meeskond panid Itaalias Campionato Nazionale del Tirreno regatil oma paremuse maksma.

“Meile oli see oluline test enne mai keskel algavaid Euroopa meistrivõistlusi,” rääkis Tuulberg. “Pole uue jahi SWAN 42ga veel palju sõitnud, õppida on palju, laev on suur ja läheb veel aega, enne kui hakkame ennast päris hästi tundma.”

Allikas: Pärnu Postimees, Joel Kukk