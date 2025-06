Pais ja Ausman näitasid head minekut Kieler Woche 2025 regatil

21.-29. juunini Saksamaal toimuv 144. Kieler Woche regatt tõi kokku maailma purjetamisparemiku. Tegemist on ühe suurima ja prestiižsema purjeregatiga maailmas, kus võisteldakse kümnetes erinevates paadiklassides. Võistlus on paljudele sportlastele oluline hooaja vahe-eesmärk ning osa ettevalmistusest tiitlivõistlusteks ja olümpiaprojektideks.

Eestit esindanud Helen Pais ja Helen Ausman (Tallinna Jahtklubi) saavutasid 49erFX klassis 15. koha 48 meeskonna konkurentsis, pakkudes mitmel korral tugevat konkurentsi suuremate purjetamisriikide esindajatele. Naiskond kuulub Eesti Purjetamise Liidu olümpiaprojekti „Noored talendid olümpiale“, mille eesmärk on toetada Eesti noorte purjetajate arengut teel 2028. aasta suveolümpiale Los Angeleses.

Regati tugevaimaks hetkeks kujunes teine sõit, kus Eesti tiim saavutas kindla esikoha. Võistlus kulges muutlikes tuuleoludes, mis nõudsid paindlikku taktikavalikut ja head koostööd.

Helen Pais ja Helen Ausman: „Viimase kahe kuu jooksul tehtud koostöö Poolast pärit treeneriga on toonud kaasa märgatava arengu.“

„Regati teises sõidus suutsime hoida juba esimesest märgist saati liidripositsiooni – see polnud lihtne, tuul oli väga muutlik ning pulss oli tavapärasest märgatavalt kõrgem. Hea esimese päeva järel asusime regatti juhtima ja kandsime järgmisel päeval elus esimest korda kollaseid liidrisärke. Siiski oli sõidetud ainult kaks sõitu ning keerulistes oludes ootas veel vähemalt kolm päeva ees”

Lisaks esikohale teises sõidus olid tugevamad tulemused ka esimeses ja viiendas sõidus, kus saavutati vastavalt 4. kohad. Viimasel päeval peetud kaheksandas sõidus lõpetati samuti kõrgel 5. kohal, ning üheksandas sõidus saadi 10. koht, vaatamata tugevale, kuni 25-35 sõlmeni küündivale tuulele.

„Võib öelda, et stardid – oli nii väga häid starte kui ka starte skaala teises otsas. Teisi kimbutasime oma hea kiirusega. Lisaks suutsime viimasel päeval, kui puhus 20-25 (kohati isegi 35) sõlme tuult, mõlemad sõidud läbida ujumiseta ning regati lõpuks jäi ka paat ühte tükki.“

Kokkuvõttes saavutas Eesti meeskond 15. koha 48 osaleja seas, edestades mitmeid kogenud rahvusvahelisi tiime.

„Nii Kielis kui EMil näitasime, et ka eestlastega tuleb hakata arvestama suuremate koondisesüsteemidega mereriikide kõrval. Arenguruumi on veel kindlasti. Väikesed punktivahed näitavad, et iga sõit on oluline ning vana hea tõdemus, et tähtedeta tulemused võivad olla veidi teised, kehtib jätkuvalt. Sellest hoolimata ei tasu oleks-poleksitesse liialt kinni jääda.“

Projekti „Noored talendid olümpiale“ toel on meeskond saanud töötada välistreeneri juhendamisel: „Viimase kahe kuu jooksul tehtud koostöö Poolast pärit treeneriga on toonud kaasa märgatava arengu.“

Võistluse tulemused: https://manage2sail.com/et-EE/event/kiwo2025#!/results?classId=2f81c41a-97eb-407e-94ef-531ac5d8f9ce

Foto: Sascha Klahn