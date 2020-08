ORC Eesti ja Soome avamerepurjetamise meistrivõistlustel poodiumil vaid Eesti jahid

Jahi Matilda 4 kapten Mati Sepp oli tänavuse hooaja tippvõistluse võitmisega äärmiselt kõrges konkurentsis väga rahul. „Saime nii paadi kui ka meeskonna üsna hästi käima juba enne Baltic Offshore Week’i. Paat näitas ennast väga heast küljest juba Muhu Väina regati võiduga, kus kogenud roolimehe käe all võitsid regati 18-aastased noored poisid. Oma viga saame tunnistada avameresõidus korra vale purjevalikut tehes, mis meie olukorra võidu lootuses ohtlikuks tegi, aga sellest sai vaid õppida. Kõigis neljas lühirajasõidus saadud võit näitas, et paadi valik ja selle optimeerimine kallutas olukorra selgelt meie kasuks. Kohati oli see ka meeskonnale endale üllatuseks, et see paat nii võimekas on. Järgmise aasta ORC tiitlivõistluseks Tallinnas lisandub siia gruppi ka möödunud aasta MMi võidupaat (Italia 11.98) ja veel paar uut paati, mistõttu saame MMil näha ilmselt üsna kurja kodusõda tiitli nimel, millele Eesti jahtide ja meeskondade kõrget taset arvestades on teistel meeskondadel mujalt maailmast väga keeruline vastu saada. Vaatamata võidule hindan ma väga kõrgelt meie konkurente, sest neid võita ei ole lihtne. Nii Katariina II kui ka Sugar on mõlemad jahtide ja meeskondadena väga võimekad, kuid sõbralik ja terav konkurents kestab meie vahel kindlasti edasi ja sellest kasvab Eesti juba niigi hea avamerepurjetamise tase veelgi paremaks. Järgmisel aastal Tallinnas toimuv ORC MM on tohutu motivatsiooniallikas, mille nimel pingutatakse kõvasti!“