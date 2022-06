ORC avamerepurjetamise Eesti ja Soome meistrivõistluste avamereetapi võitsid Matilda 4 ja Team Pro4U

ORC avamerepurjetamise Eesti ja Soome meistrivõistlustel regati Baltic Offshore Week 2022 raames oli teiseks päevaks kavandatud pikk avameresõit, mis tavaliselt kestab 6-10 tundi, kuid ilmastikuolusid arvestades koostas peavõistlusjuht Madis Ausman distantsi sellele vastavalt veidi lühema, saates A-klassi paadid 45nM pikkusele rajale ja väiksematel B-klassi paatidel tuli purjetada 35nM pikkune etapp. Tänane sõit oli eriti oluline, kuna punktide kordaja oli 1,4 ja seda ei saa üldskoorist maha visata. Klasside kaupa lisasid oma skoori võidu Hiiumaa jaht Matilda 4 A-klassis ja B-klassis Team Pro4U Rootsist.

Start anti kella 11 järel hommikul, et ühe miili kaugusel asuvas vastutuule märgis heisata eespurjed ja suunduda Aegna saare ning kaugeima märgi suunas, milleks mõlemale klassile oli Tallinnamadal ning mille võtmise järel naasti Tallinna poole kuni Keskmadala idapoini, kus A klass tegi ümberpöörde Uusmadala idapoile, et pikendada oma distantsi 10 miili võrra võrreldes väiksemate jahtidega. Viimane märk enne finishit oli Katariina kai idapoi Tallinna lahel. Hommikune ennustus nii ilma kui esimeste finisheerijate aja suhtes pidas paika. Nii nagu lubatud, hakkas vihma sadama kell 11 ning vihmas tuli täna purjetada kogu distants. Regati Line Honours ehk siis esimesena distantsi läbinu tiitel kuulub jahile Mercedes-Benz EQ Power (GP 42) Jani Lehtiga roolis Soomest, kes ületas finishiliini kell 16:30:19.

A-klassis soosisid tugevamad tuuled ka grupi väiksemaid paate. 2021. aasta ORC C klassi maailmameister Matilda 4 (J-112E) Juss Ojalaga roolis Dago Jahtklubist oli päevaga rahul.

Matilda 4 kapten Juss Ojala ütles, et palju allatuules purjetamist tänasel etapil andis neile võimaluse konkureerida endast suuremate, X-41 tüüpi paatidega, kes edestasid Matilda 4 meeskonda esimesel päeval.

„Täna oli merel külm ja märg, aga purjetamise mõttes oli super päev ja kokkuvõttes fun! Distants oli väga hästi koostatud, tuult jagus kohati isegi kuni 23 sõlmeni. Paadi kiirus kuni 11-12 sõlme oli piisavalt hea, et ületada finišijoon füüsiliselt grupi esimeste paatide seas. Tänasel rajal tuli mitmetel jahtidel kohtuda suurte laevadega. Meie andsime teed ühele konteinerlaevale ja saime juurde ca minuti, kuid osad jahid said oluliselt rohkem kruiisilaevadega kohtudes. Tänast ilmaprognoosi ja rada hommikul vaadates teadsime, et meil on eelis, kuna X-jahid ei suuda meil nii palju eest ära sõita. Kui homseks lubatud tugeva ilma prognoos püsib, siis loodame, et suudame hästi sõita ka viimased lühirajasõidud,“ lausus Juss Ojala optimistlikult.

Senine üldliider Olympic (X-41 mod) Tiit Vihuliga roolis, samuti Jahtklubist Dago, sai täna teise koha, võidupaadist tagapool 4 minuti ja 30 sekundit korrigeeritud ajas. Kolmandaks sõitnud jahti Forte (X-41) Kalevi Jahtklubist Jaak Jõgiga roolis lahutas teisest kohast vaid 14 sekundit.

Praeguses üldedetabelis on A-klassi liider Olympic 5,8 punktiga, järgneb Tanel Tamme juhtimisel Premium (X-41 mod) 12,6 punktiga ja Forte on 14,2 punktiga kolmas.

B-klassis võttis rootsi jaht Team Pro4U (First 36,7 Mod) Patrik Forsgreni juhtimisel avameresõidult täna järjekordse võidu, tugevdades sellega oma üldist liidripositsiooni. Sõites kogu distantsi tihedalt koos, finisheeris Team Pro4U Aivar Tuulbergi Katariina II (Arcona 340) järel, kuid korrigeeritud aeg andis rootslastele edu Katariina II (Pärnu JK) ees 3 minutit ja 17 sekundit. Kolmandana lõpetas tänases sõidus Margus Žuravljovi Amserv Toyota ST (First 36,7 mod) Kalevi Jahtklubist, jäädes Katariina II-st maha 42 sekundit.

Team Pro4U meeskond on senise võistluse käigu ja oma tulemusega väga rahul. „ Meil oli täna avameresõidul suurepärane paadikiirus, hea start ja head manöövrid ning isegi kui me kõiki tuulevahetusi ideaalselt ei võtnud, purjetasime suhteliselt konservatiivselt ja suutsime võita etapi 3 minuti 17 sekundilise eduga pärast veidi enam kui viis tundi purjetamist. Nagu ikka, andsime kogu etapi jooksul endast parima ning meeskonnas oli suurepärane keskendumine ja positiivne meeskonnavaim! Oleme õnnelikud, et oleme kahe päeva pärast juhtpositsioonil ning homme jätkame lihtsalt purjetamist nii nagu sel nädalavahetusel oleme teinud!“

4,4 punktiga juhib B-klassis võistlust Team Pro4U, Katariina II-l on 9,8 punkti ning esialgse esikolmiku lõpetab 15,6 punktiga Directo (Itaalia 9,98) Kalevi Jahtklubist Erki Meltsiga roolis.

Pühapäeval on ORC Eesti ja Soome meistrivõistluste viimane päev ning jäänud on purjetada kuni kolm lühirajasõitu Tallinna lahel. Esimene hoiatussignaal on kavandatud kella 11ks hommikul.

Regatti Baltic Offshore Week on vaheldumisi aastatel peetud Soome lahe põhja- ja lõunakaldal juba alates aastast 2008. Tänavusel regatil Tallinnas osaleb 25 jahti Eestist, Soomest, Rootsist ja Inglismaalt.

Tekst: Piret Salmistu