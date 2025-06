Optimist EM-l kvalifikatsioonisõidud peetud, eestlased hõbegrupis

Eesti noored purjetajad võistlevad Türgis Optimist-klassi Euroopa meistrivõistlustel

28 maist kuni 4. juunini peetakse Türgis Çeşmes 2025. aasta Optimist-klassi Euroopa meistrivõistlused. Tiitlivõistlusel osaleb ligi 240 kuni 15-aastast purjetajat 44 riigist. Eestit esindab tänavu seitsmeliikmeline koondis koosseisus Victoria Sophia Riikoja (Tallinna Jahtklubi), Elisabeth Veenpere (Pärnu Jahtklubi Purjespordikool), Mari Uudam, Mikk Bakler ja Tormi Villiam Kütt (kõik Kalevi Jahtklubist, viimane lisaks ka UKP-st), Kimmo Kalle ja Jacob Putnik (Saaremaa Sailing Academy). Koondise treener on Uku Kuusk ning meeskonnajuht Brigita Sepp.

Esimesed päevad kulgesid tugevas ja püsivas tuules, mis pakkus sportlastele nii võimalusi kui ka tehnilisi väljakutseid. Teisel võistluspäeval, 31. mail, muutusid stardid tihedamaks ja mitmed Eesti sportlased sattusid kohtunike kõrgendatud tähelepanu alla. Jacob Putnik sai kirja nii BFD kui ka kollase kaardi stardijärgse prigamise eest. Kollase hoiatuse sai ka Victoria Sophia Riikoja. Tormi Villiam Kütt pidi finiši järel läbima varustuse kontrolli, kus avastati, et tema mastiklamber oli lahti – sellele järgnes 21 karistuspunkti.

Samas suutsid noored mitmes sõidus näidata head taset. Kütt saavutas kolmandal päeval oma parima tulemuse, lõpetades ühe sõidu 23. kohal. Riikoja näitas tugevaid starte, olles krüssu esimese poole jooksul sageli esikümne piirimail ning jõudes märgimärkidel 20 parema sekka. Alumistes väravates jäi aga kohtade hoidmine keeruliseks. “Seal ollakse nii agressiivsed ja kehtib tugevama õigus – meie noored kaotavad kahjuks korraga 20-30 kohta,” sõnas Sepp.

1.juunil, pärast kuut kvalifikatsioonisõitu, selgusid finaalgrupid. Eesti sportlased jätkavad võistlust hõbefliidis. Ilm oli püsivalt tugevate tuultega, ulatudes pühapäevaks juba 20 sõlmeni. Sepp tõdes, et kuigi tingimused on nõudlikud, on Eesti noored olnud sitked ja hästi vastu pidanud. “Ainult laine on nende jaoks harjumatu ja vajab rohkem tööd,” lisas ta.

Säravaim hetk koondise senises esituses tuli viienda sõidu ajal, kui Victoria Sophia Riikoja juhtis terve esimese krüssu ning püsis tugevalt esikümnes. Kahjuks järgnes taganttuules viga reegel 42 vastu ja kuna tal oli juba kollane lipp all, määrati talle DSQ. “Aga see näitab, et eestlane võib euroopakatel esikümnesse sõita küll,” ütles Sepp.

Ka teised sportlased on näidanud sisu – kõik poisid tegid vähemalt ühe tugeva sõidu esiveerandis oma fliidis. Mikk Bakleril oli parimaks tulemuseks 27. koht, Kimmo Kallel 29., Jacob Putnikul 31. ja Mari Uudamil 34. Elisabeth Veenpere sõitis välja oma parima tulemuse 41. kohaga.

Kokkuvõttes hoiab Victoria Sophia Riikoja pärast kvalifikatsiooni Eesti sportlastest kõrgeimat positsiooni, olles 95. kohal. Talle järgnevad Mari Uudam (96.), Mikk Bakler (97.), Elisabeth Veenpere (102.), Tormi Villiam Kütt (103.), Kimmo Kalle (108.) ja Jacob Putnik (118.).

“Fliit on väga ühtlane ja tasavägine. Meie noored ei ole tulnud mütsiga lööma – nad võitlevad iga koha eest,” lisas Sepp.

Ilmaolud püsivad jätkuvalt tuulised ning edasistes finaalsõitudes saavad määravaks tehniline täpsus, kannatlikkus ja taktikaliselt targad otsused. Eesti Purjetamise Liit soovib kõigile sportlastele tugevat keskendumist ja häid sõite võistluste lõpuni.

Tulemusi ja pilte saab jälgida Optiworldi ja korraldaja veebikanalites: