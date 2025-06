Olympic ja Katariina II on 2025.a Eesti ja Soome ORC avamerepurjetamise meistrid

Fotod: © Pepe Korteniemi ja Kristi Talts

Meistrid ja uued tähed särasid Baltic Offshore Week 2025 regatil Helsingis

juuni 2025 – Helsingi, Soome – Kolm päeva suurepärast purjetamist 13.-15. juunil Soome lahel panid punkti 2025. aasta Baltic Offshore Week regatile, kus selgusid uued Eesti ja Soome ORC klasside A ja B meistrid. Pärast külma fronti ja vihmast juunikuu algust pakkus regatinädalavahetus ideaalseid purjetamistingimusi – mõõdukas põhjakaarte tuul, sinine taevas ja fantastilised olud – suurepärased olud tippmeeskondadele, kes valmistuvad Garmin ORC maailmameistrivõistlusteks Tallinnas ja ka korraldajatele regati läbiviimiseks.

Tuuline nädalavahetus ja täismahus võistlusprogramm

Regati kavas oli kaheksa võistlussõitu, millest 7 olid nö “vorstisõidud” ca 5-miilisel vastutuule-allatuule lühirajal kui ka 42-miiline avameresõit. Pühapäev tõi purjetajatele kõige väljakutsuvamad tingimused – keskmine tuul puhus kiirusega 15 sõlme, puhanguti kuni 24 sõlme – mis pani meeskonnad proovile nii allatuules kui ka teravates taktikalistes lahingutes. Regati peavõistlusjuhina oli Andres Taltsil hea meel, et läbi viidud sai maksimumprogramm.

Lühiradade tulemused arvutati Performance Curve Scoring (PCS) meetodil ning avameresõit ORC Weather Routing Scoring (WRS) alusel – täpselt samade meetoditega nagu ORC maailmameistrivõistlustel Tallinnas.

Olympic ja Katariina II võtsid meistritiitlid

ORC A klassis näitas valitsev B klassi ORC Euroopa meister (ORC tiitlivõistlustel on klasside piirid pisut erinevad kui kohalikel võistlustel), Tiit Vihuli Olympic (X-41 mod), muljetavaldavat vormi. Vaatamata tagasihoidlikumale algusele tõusis Olympic lõpuks tippu kolme järjestikuse sõiduvõiduga, edestades teisi tugevaid konkurente. “Viimase võistluspäeva tugevad tuuled olid vaid vesi meie veskile, sest need meile sobivad ja tehniliselt oskame nendega hästi toime tulla. Ka materiaalosa pidas vastu ja õnne oli ka! Meeskond on meil ju pikalt koos sõitnud ja see kokku hea tulemuse tegigi. Ootame põnevusega, mida toob ORC MM Tallinnas,” kommenteeris kapten Tiit Vihul.

Intervjuu Tiit Vihuliga https://www.facebook.com/share/v/18tin9u9HX/

Olympicu meeskonda kuulusid kapten Tiit Vihul ning tema meeskonnaliikmed Meelis Pielberg, Tanel Trööp, Joel Timm, Aivar Kaljumäe, Raul Vane, Ivo Kais, Indrek Ulla, Kristjan Keert ja Kristiina Truuverk.

Forte (X-41), mille roolis Jaak Jõgi – Eesti esimene ORC maailmameister 2014. aastal ja Euroopa meister 2015 – hoidis kogu regati jooksul kõrget taset ja võitles välja tugeva teise koha.

Poodiumi kolmandale astmele jõudis kogenud kapten Ain-Eke Jalasto meeskond jahil Fanatic 2 (Italia 11.98), mille roolis seekord Juss Ojala, kes juhendasid noore meeskonna esimesele ORC tiitlivõistluste poodiumikohale – selge märk et kombinatsioon pikkadest kogemustest ja uuest põlvkonnast on esile tõusmas.

ORC B klassis käis taas tihe heitlus kahe Eesti tippmeeskonna vahel: Katariina II (Arcona 340) ja Amserv Toyota ST (First 36.7 mod). Aivar Tuulbergi juhitud Katariina II – mitmekordne Euroopa meister ja 2024. aasta ORC C klassi pronksivõitja – näitas ühtlast ja tugevat taset, saades kaheksast seitse etapivõitu ning kindlustades regati üldvõidu.

„See oli minu jaoks kuues Soome meistritiitel ja meie meeskonna jaoks kaheksas Eesti meistritiitel. Võistlus oli suurepäraselt läbi viidud – hea korraldus, õiglane protestikomisjon ja kõik sujus väga ladusalt. Kahel päeval olid tuuled veidi nõrgad, aga täna olid need tugevad – mis meile sobib. Kokkuvõttes olid purjetamistingimused suurepärased: päikesepaisteline ja ühtlane tuul. See on olnud tõeliselt hea ja rahuldustpakkuv regatt. Ja Soome saarte vahel purjetada on alati põnev ja väljakutsuv,“ sõnas Aivar Tuulberg.

Intervjuu Aivar Tuulbergiga https://www.facebook.com/share/v/12LxJRktKPw/

Katariina II meeskonda kuulusid Aivar Tuulberg, Karl-Hannes Tegu, Peter Šaraškin, Lorenzo Bodini, Joosep Laus, August Luure, Pietro Barucco ja Matteo Velicogna.

Üllatuslik kolmas koht kuulus Juhani Railo meeskonnale LOW (First 34.7) – nende esimene poodiumikoht ORC tiitlivõistlusel.

Tähtsad verstapostid ja järgmised regatid

Tänavune Baltic Offshore Week oli ka suurepärane ettevalmistus Garmin ORC maailmameistrivõistlusteks 2025 Tallinnas.

Mitmed meeskonnad suunduvad nüüd Gotland Runt võistlusele, samas kui Eesti paatkonnad valmistuvad A. Le Coq Muhu Väina regatiks juulis – nädalapikkuseks tiimi koostöö ja vormi lihvimiseks enne maailmameistrivõistlusi.

Viimase võistluspäeva kahest sõidust oli sunnitud eemale jääma Mercedes-Benz (GP42) – kes oli veel poodiumikonkurentsis, kuni ahterstaagi purunemine sundis katkestama. Ka Amserv Toyota ST jäi viimasest sõidust eemale ning ei saanud lõpuni võidelda meistritiitli eest, millele oldi väga lähedal.

Baltic Offshore Week on Eesti ja Soome ORC avamerepurjetamise meistrivõistlus, mis toimub üle aasta kord Helsingis ja kord Tallinnas. Tänavu toimus regatt Soome poole korraldusel, mille võõrustajaks oli Helsingfors Segelklubb (HSK) koostöös Soome Avamerepurjetamise Liidu (AMP) ja Kalevi Jahtklubiga (KJK) ja Eesti Purjetamise Liiduga.

Kokkuvõte: Piret Salmistu