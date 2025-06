Noblessner Cup I 2025

Nädalavahetusel toimus Noblessneri Purjetamiskooli klubis kolmepäevase võistlusena Noblessner Cup esimene etapp, mis oli ühtlasi ka Garmin Eesti Karikasarja etapp.

Esimesel päeval puhus mõõdukas tuul ja võistelda said vaid Techno293 klassi purjelaudurid. Neile oli see võistlus ühtlasi ka 2026 aasta Noorte Olümpiamängude kvalifikatsiooni alguseks, kuid proovile panid ennast ka mitmed tublid alustajad. Kokku osales Technoklassis esimesel etapil 23 sportlast. Järgmisel kahel päeval kogus tuul tugevust ja rajale pääsesid ka 15 iQfoil klassi purjelaudurit. Neile kogunes erinevates tuuletingimustes 11 sõitu erinevate rajakombinatsioonidega ja Technoklassile 10 sõitu.

Kuigi spetsiaalvarustusega Raceboardi sõitjaid starti ei tulnud, peeti ka selles klassis arvestust, kuhu mahtusid kokkuvõttes kõik pikka rada läbinud technosõitjad.

Eesti purjelauduritele saabusid konkurentsi pakkuma ja võidusõitu nautima 5 soomlast – neli foilidel ja üks Technol.

Raceboard tulemused:

1. Henri Kiiver, NYCS

2. Johanna Lukk, NYCS

3. Georg Otto Karma, NYCS

Johanna Lukk EST-800

Väärib märkimist, et Johanna Lukk võistles ühtlasi muljetavaldava visadusega ka iQfoil klassis.

Techno293 tulemused:

U13

1. Linda Tulviste, NYCS

2. Hart Hõim, NYCS

3. Jass Jürgen Polli, NYCS

Linda Tulviste

Siin näitas head stabiilsust üles ka Baltic Cup teise etapi võitnud Linda. Hart Hõim kimbutas aegajalt küll oluliselt kogenumaid konkurente, kuid jäi siiski teiseks. Jass Jürgen Polli jaoks oli see esimene katsetus noorte võistlusvarustusega. Neljandaks tulnud vaid kaheksa aastane Oskar Lukk oli samuti tubli ja suutis esimesel võistlusel korralikult eesmärgid täita.

U15

1. Robert Põldmaa, NYCS

2. Hugo Oliver Tõkke, NYCS

U17 neiud – Noorte OM-i kvalifikatsioon

1. Johanna Lukk, NYCS

2. Grita Griin, NYCS

3. Helena Jõepere, NYCS

U17 noormehed – Noorte OM-i kvalifikatsioon

1. Henri Kiiver, NYCS

2. Uku Aksel Karma, NYCS

3. Pärt Evald Kullerkupp, NYCS

Sama järjestus kujunes ka Techno293 Plus U19 arvestuses, kus konkurentsist motiveeritud nooremad sõitjad endast vanemaid poodiumile ei lubanud.

Henri Kiiver EST-315

Noblessneri Purjetamiskooli peatreener Aivar Kajakas: “Meil olid sellel regatil meeldivalt vaheldusrikkad tingimused ja kuigi võistlesime kodulahel, tuli noortel teha tuule kasutamise osas keerulisi otsuseid. See ja motivatsiooni lisav konkurents, muutsid võistluse väga põnevaks. Tase on muutunud ühtlasemaks ja isegi pisike viga võib osaleja tulemust korralikult muuta. Noormeeste konkurentsis paistab silma Henri Kiiveri viimase perioodi korralik treenimine ja jõuvahekord merel on pidevas muutumises. Ootame põnevusega ning lootusrikkalt rahvusvahelise konkurentsiga võistlusi, et saada teavet oma arengute kohta vahetus võrdluses. Noored on hoos ja see viib kõiki edasi, kes suudavad kaasa tulla.”

iQfoili põnevate rajamudelite vahetustega regatil said sportlased oma võimekuste erinevaid külgi näidata. Kui teisel päeval sõideti sprinte, siis kolmandal päeval lubas tuul teha klassikalisemat kursisõitu.

iQfoil start

iQfoil tulemused:

U17

1. Bertha Kivistik, TPLK

2. Lukas Tuubel, TPLK

3. Leonid Turovski, TPLK

Bertha Kivistik EST-209

Bertha Kivistik tegi riski piiril startides küll mitu valestarti, kuid kehtestas ennast ülejäänud sõitudes rajal päris kindlalt. Vaid väike äpardus poomiga jättis ta ühes sõidus neljandaks.

U19

1. Karl Sören Tamm, TPLK

2. Xiaojian Keinänen, BS Soome

Senior Naised

1. Sofia Hämäläinen, HSK Soome

2. Emma Viktoria Millend, TPLK

3. Lisett Aasmets, TPLK

Senior Mehed

1. Aksel Haava, TPLK

2. Romek Roolaht, TPLK

3. Teemu Laitinen, SPLL Soome

Sel regatil treenerina paadis olnud Ingrid Puusta: “Nädalavahetus kujunes iQFOiL-i sportlaste jaoks väga edukaks. Kuigi esimesel päeval ilm võistlustingimusi ei soosinud ja sõidud jäid ära, suutsime laupäeva õhtul siiski kirja saada koguni viis slaalomit ja kaks ülestuule sprinti. Pühapäeval puhus tugevam tuul, mis võimaldas teha tavapärast ülestuule rada. Meie jaoks oli selle nädalavahetuse fookuses võimalikult paljude startide ja võistlusolukordade läbimängimine, et tuua esile nii tugevused, kui ka arengukohad. See on eriti oluline, kuna juba kolme nädala pärast seisavad ees täiskasvanute maailmameistrivõistlused Taanis ning noortekoondis valmistub juuli lõpus toimuvateks maailmameistrivõistlusteks Prantsusmaal. Oleme esindatud mõlemal tiitlivõistlusel.”

Pildistasid Karli Saul ja Enda Pärisma

Võistlust toetasid:

Tallinna linn, Port Noblessner, Garmin, Eesti Purjelaualiit, Eesti Purjetamise Liit, slaalom.ee

Hooaeg jätkub järgmisel nädalavahetusel Baltic Cup Eesti etapiga, mis toimub Pirital.

Allikas: purjelaualiit.ee