Narva-Jõesuus peeti kaheksandat korda Hungerburgi regatti: kodune purjetamisfestival tõi kokku purjetajaid seitsmest klubist üle Eesti

14.-15. juunil toimus Narva-Jõesuus kaheksandat korda Hungerburg Regatt / RS Fest 2025, millest võttis osa üle 40 noore purjetaja seitsmest erinevast Eesti klubist. Koduse ja sõbraliku õhkkonnaga regati korraldas Narva-Jõesuu Jahtklubi.

Kahe päeva jooksul purjetati kokku viis võistlussõitu – neli neist esimesel ja üks teisel päeval. Esimese võistluspäeva ilm pakkus sportlastele tõelist proovikivi: puhus tugev, kuni 10-11 m/s puhangutega tuul ning jõesuudmes kerkis korralik laine. Kõik noored osalejad said oludega vapralt hakkama, ületades end nii füüsiliselt kui vaimselt.

Võisteldi paadiklassides Optimist, ILCA 4, RS Tera ja RS Aero (kuigi RS Feva klass seekord välja ei tulnud). Narva-Jõesuu Jahtklubi esindas 7-8 last ning igapäevaselt treenib klubis enam kui 15 noort purjetajat.

Optimist arvestuses võitis regati Saaremaa Sailing Academy sportlane Miia Soom, teise koha saavutas Narva-Jõesuu Jahtklubi purjetaja Ivan žignovski ning kolmandal kohal Eliise Noora Jaanus Nõuni Purjeklubist.

RS Tera Pro tüdrukute arvestuses saavutas esikoha Alisa Petrova Maardu Purjespordikoolist, teise koha Grete Kasin (SSA) ning kolmandal kohal lõpetas Polina Barbanova (NJJK).

RS Tera Pro poiste arvestuses võitis esikoha Viktor Korotkov Uku Kuuse Purjespordikoolist, Georgi Gavrilov (NJJK) saavutas teise koha ja Andrei Sobol Maardu Purjespordikoolist lõpetas pronksiga.

Klubi kommodoor Anatoli Ivanov sõnas, et regatt oli päikeseline ja rõõmsameelne:

„Meie eesmärk on hoida regatt väikese ja kodusena, kus inimestel oleks tõesti hea olla. Iga kord proovime lisada midagi – toitlustus, lisaauhinnad, majutussoodustused. Pole lihtne purjetajaid siia kutsuda, aga anname alati parima, et tulek oleks vaeva väärt.“

Narva-Jõesuu Linnavalitsus oli regati peatoetaja, lisaks panustasid mitmed ettevõtted ja partnerid. Võistlusküla kaunistasid Peugeot’ ja Subaru demoautod, osalejatele pakuti majutussoodustusi Meresuu SPA & Hotelis ja Merepargi ApartHotelis. Maitsvat võistlusjärgset toitu valmistas Franzia. Auhindu panustasid RS Sailors Estonia ja Mariine Auto, turvalisust jälgis Narva-Jõesuu Vabatahtlik Mere- ja Jääpäästeüksus.

Regati peakohtunik oli Margus Murula, sekretärina tegutses Darja Fominnõh.

Vaata kõiki tulemusi:

Tulemused – Manage2Sail: https://manage2sail.com/et-EE/event/76bd0fa6-94e8-426a-b004-1f231b6e7846#!/

Kirill Jakušev fotod : https://www.facebook.com/narvajoesuujahtklubi

Narva-Jõesuu Jahtklubi tänab kõiki osalejaid ja partnereid ning ootab kõiki taas järgmisel aastal, mil toimub juba IX Hungerburg Regatt.