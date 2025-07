Muhu Väina regatil selguvad Eesti purjetamise meistrid väiksematel jahtidel

A. Le Coq 68. Muhu Väina regatt on jõudnud poole peale ning koos sellega on täistuuridel käimas ka Eesti meistrivõistlused avamerepurjetamises ORC III ja ORC IV jahtidele – ehk jahtidele, mille pikkus on alla 8,5 meetri ning mis on omakorda jaotatud kahte gruppi: suuremad ja väiksemad. Suuremate jahtide grupis on stardis 17 jahti ning väiksemates 18 jahti. See on Eesti mõistes vägagi arvestatav konkurents – ühelgi teisel võistlusel siinkandis nii suurt osalejate arvu kokku ei tule.

Laupäeval, 13. juulil sai Haapsalust alguse Eesti suurim ja vanim avamerepurjetamise võistlus – A. Le Coq 68. Muhu Väina regatt. Seitsmepäevane meresõit viib purjetajad Haapsalust Saaremaa sadamate kaudu Pärnusse ning on seni pakkunud nii tuulevaikust kui ka suurepärast purjeilma.

Pühapäeval algasid võistlussõidud, esimesena võisteldi Haapsalu lahel. Esmaspäeval purjetati Haapsalust Kõigustesse – viimased jahid lõpetasid pika ja üpris vaikse tuulega etapi kella kolme ajal öösel. Järgmisel päeval, kui kõik olid kenasti välja puhanud, mindi Kõiguste alla merele, et sõita etteantud rada. Mida tund edasi, seda enam tuul vaikis, ning nii võttis võistlusjuht vastu otsuse võistlemine katkestada. Kolmapäeva hommikupoolikul starditi Kuressaare poole, kus purjetajaid tervitas tõeliselt vahemereline ilm ja sõbralik sadamapere.

Eesti meistrivõistluste esikolmik peale nelja etappi:

ORC III grupp:

– Calena (Kalevi Jahtklubi, kapten Jaan Niit)

– Liliann (Saaremaa Merispordi Selts, kapten Margus Beljakov)

– Pinta (Saaremaa Merispordi Selts, kapten Guido Grass)

ORC IV grupis juhib veenvalt Haapsalu Jahtklubi jaht Lagle III (Ülari Velviste). Tugevalt hoiab teist positsiooni Jahtklubi Dago jaht Merilane (Raigo Pajula), kolmandal kohal on Saaremaa Merispordi Seltsi jaht Mercurius (Margus Tasa).

Selles grupis võistleb ka Muhu Väina regatil esimest korda Saaremaa Merispordi Seltsi noorte neidude meeskond jahil Kadri. Kapten Meribel Vahsteini juhtimisel saavutas meeskond esimesel etapil kolmanda koha ning hetkeseisuga ollakse Eesti meistrivõistluste arvestuses 5. kohal. Meeskonda kuuluvad kapten Meribel Vahstein, Eleanor Leedo, Eva Mägi, Mariliis Mänd ja Andra-Elizabeth Võeras.

Neidudele pakub konkurentsi Haapsalu Jahtklubi noormeeste meeskond jahil Lagle II, kus kapten on 16-aastane ning noorim meeskonnaliige alles 13-aastane. Lagle II meeskond on hetke seisuga EMV arvestuses 7. kohal.

Jälgi võistlust ja tulemusi www.muhuvain.ee