Ligi sada noort purjetajat alustasid täna Hara sadamas kolmepäevase regatiga

27. juunil sai Hara sadamas avapaugu Garmin Purjetamise Võistlussarja neljas etapp – Hara regatt 2025, kus võisteldakse paadiklassides ILCA 6, ILCA 7, RS Aero ja RS Feva. Kolmepäevase regati korraldajaks on Hara Seilamise Selts koostöös Eesti Purjetamise Liiduga.

Esimesel päeva õnnestus kõik plaanis olnud kolm võistlussõitu igas paadiklassis ära pidada. Hommikul päikesepaistega ja paraja tuulega alanud võistluspäev lõppes vihma ja tuuletusega.

Regati direktor Ingeldrin Aug on esimese võistluspäevaga rahul: “Ei ütleks, et tänane tuul kuidagi märkimisväärselt ebastabiilne oleks olnud, meil on ka palju keerulisemaid olusid olnud ja oleme saanud ilusti purjetatud. Homme on plaanis alustada võistlemist kell 11.00 ja hetkel on ilmaprognoos õnneks purjetamist soosiv” lisas Aug.

Esimese päeva parimad

ILCA 6 – Osales 31 purjetajat, toimus 3 võistlussõitu.

Meeste arvestuse esikohal on tänase päeva järel Pärnu Purjetamisnädala regatil sama arvestuse võitnud Rasmus Randmäe Rein Ottosoni Purjespordikoolist, tema järel viie punktiga maas Raul Ottesson Tallinna Jahtklubist ja kolmandal kohal Hiiumaa purjetaja Rutger Kursson Jahtklubist Dago.

Naiste arvestuses on päeva parim Katarina Haavandi Tallinna Jahtklubist. Teisel kohal napi kolme punktiga maas Brigitta Vilo (KJK) kes värskelt ILCA 4 Noorte Meistrivõistlustel Poolas head minekut näitas ja naiste arvestuses 165 sportlase seast 58. kohal lõpetas. Päeva kolmas parim tulemus on Elisabteh Hitrov (ROPK) kes tänaste sõitudega näites positiivset trendi – esimeses sõidus 7. koht, teises 5. koht ja päeva viimases sõidus juba 2. koht. Hoiame põidlaid homseks!

Vaata ILCA 6 paadiklassi U21, U19 ja U19 poiste tulemusi siit: https://manage2sail.com/et-EE/event/hara2025#!/results?classId=ilca6

ILCA 7 – Osales 13 purjetajat, toimus 3 võistlussõitu

Esikolmik:

Bo Aaron Kooser (ROPK) Karel Ratnik (PJK) Evo Annus (ROPK)

U21 vanusegrupis läks täna teistel eest ära Pärnu purjetaja Karel Ratnik kes edestas ROPKi purjetajat Martin Lippu nelja punktiga võttes viimases sõidus ka sõiduvõidu. Samas grupis võitis Ratnik Pärnu Purjetamisnädala regatil kuldmedali. Kolmandal kohal Tihon Zutskov Tallinna Jahtklubist.

Kõik ILCA 7 tulemused: https://manage2sail.com/et-EE/event/hara2025#!/results?classId=ilca7

RS Aero 5 – Osales 16 purjetajat, toimus 3 võistlussõitu

Esikolmik:

Jessika Jõesaar (HSS) Eva Mägi (SMS) Kirke Külmsaar (HSS)

RS Aero 6 – Osales 10 purjetajat, toimus 3 võistlussõitu

Esikolmik:

Liina Kolk (UKP/SMS) Andres Rohtla (KJK) Rein Raud (KJK)

RS Feva – Osales 17 võistkonda, toimus 3 võistlussõitu

Esikolmik:

Eddy Lainurm / Georg Udras (UKP) Helena Lee Kangur / Jakob Laur Areda (KJK) Maritta Kiviselg / Marietta Mõtlik (TJK)

GALERII VÕISTLUSEST

Vaata kõiki tulemusi: https://manage2sail.com/et-EE/event/hara2025#!/results?classId=aero5

Regatt jätkub laupäeval ja pühapäeval. Tulemused on reaalajas jälgitavad: manage2sail.com/event/hara2025