Laupäev tõi lisaks päikesele ning tuulevaikusele merele ka uue võistlusklassi – 49er

Eesti Meistrivõistluste kolmas päev sai alguse tuulevaikusega ning plaanitud merele minek lükkus edasi pea kaks tundi. Lisaks tuulevaikusele said kail ootajad ka kosutavad sügisvihma ning lõunaks tunda ka sügisele omast tuuleiilt, millest viimane ka purjetajad merele lasi.

Laupäeval astus võistlustulle võistlusklass 49er, kellele sel nädalavahetusel finaalid toimuvad, et selgitada võistlusklassi parim. Kokku võis merel näha kuute meeskonda, kes antud klassis oma oskusi proovile panevad. Klassi esikohale tuli täna Juuso ning Henri Roihu (Tallinna Jahtklubi), neile pakkus konkurentsi meeskond, kuhu kuulusid Tõnis Haavel ja Lenart Kivistik (TJK). Tihe rebimine käis ka kolmanda koha pärast, kuid päeva lõpuks sai poodiumikohad omale Jasper Rufus Rytövaara ja Tobias Reiter (TJK).

49er FIX võistlusklassis, kes samuti täna rajale suundusid, võistlesid kaks paatkonda. Esikohale purjetasid Märten Mikk ja Helen Ausman (Kalevi Jahtklubi) ning teisele kohale tulid Maris Seersant ja Johanna Triinu Kažjava (TJK).

29er võistlejate seas saavutasid esikoha Mia Marin Lilienthal ja Hanna Tuulas (KJK).

RS Feva klassi esimesele kohale purjetasid Andrias Sepp ja Liise Väliste (Pärnu Jahtklubi).

Laser Standard üldkategooria purjetajate puhul oli täna parim Karl-Martin Rammo (Rein Ottosoni Purjespordikool/Tallinna Jahtklubi). Laser Radiali üldkategoorias oli sel korral parim Georg Erik Ristal (Rein Ottosoni Purjespordikool).

Techno293 U13 klassi sõitjate puhul oli parim Bertha Kivistik (TPLK) ning U17 kategoorias oli parimaks Lisett Aasmets (TPLK). Techno 293 Plus võistluskategoorias sõitis esikohale Kaur Säärits (NYCS).

Windsurf Foil klassis tuli esikohale John Kaju (SSK) ning U17 sõitjate puhul läks esikoht Oskar Lillepeale (BTE).

Pühapäeval algavad võistlussõidud kell 11.

Fotod: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Eesti.Jahtklubide.Liit&set=a.6282221378486378

Tulemused: https://www.manage2sail.com/et-EE/event/32c2d3e0-9579-4ac6-9d59-5571839bc87e#!/results?classId=ec26519d-c3ce-430c-ba41-0ed92cc291a2

Regatti toetavad Tallinna linn ja Haven Kakumäe ning võistluse korraldamisele aitasid kaasa 470, Tallinna Jahtklubi ning Eesti Purjelaualiit.

Garmin Purjetamise Võistlussari on Eesti Jahtklubide Liidu noorte- ja olümpiapurjetamise regatisari, milles sisalduvad Eesti Meistrivõistlused on üks eraldi võistlus ja Eesti Karika regatid on mitmest regatist koosnev võistlussari. Eesti Meistrivõistlused toimuvad ühe neli päeva kestva regatina noorte ühepaatidele augustis Pirital ja teistele klassidele septembris Kakumäel. Karikasari toimub hooaja vältel etappide kaupa erinevates sadamates ümber Eesti ning neile on võistlema oodata ligi viissada sportlast. Igal võistlusklassil on karikasarjas kas kaks või kolm etappi.

Garmin Purjetamise Võistlussarja regatid:

1) 28.-30. mai Saaremaa Merispordi Seltsi regatt, Roomassaare sadam, Eesti Karikasarja 1. etapp – noorte ühepaadid Optimist, Zoom8, Laser 4.7

2) 11.-13. juuni Pärnu Purjetamisnädal, Pärnu Jahtklubi, Eesti Karikasarja 2. etapp – ühepaadid Laser Radial, Laser Standard, kahepaat 470

3) 18.-20. juuni Kärdla Race, Kärdla sadam, Eesti Karikasarja 3. etapp – noorte ühepaadid Optimist, Zoom8, Laser 4.7

4) 26.-27. juuni Pirita Surf, Pirita Surfiklubi, Eesti Karikasarja 4. etapp – purjelauad Techno 293, Formula, Purjelaud Foil

5) 15.-17. juuli Tallinn Race, Lennusadam, Eesti Karikasarja 5. etapp – kahepaadid RS Feva, 29er, 49er, F18

6) 16.-18. juuli Baltic Cup Estonia, Pirita Surfiklubi, Eesti Karikasarja 6. etapp – purjelauad Techno 293, Formula, Purjelaud Foil

7) 19.-22. august Eesti Meistrivõistlused, Kalevi Jahtklubi – noorte ühepaadid Optimist, Zoom8, Laser 4.7

8) 27.-29. august Tallinna Jahtklubi karikavõistlused, Lohusalu sadam, Eesti Karikasarja 7. etapp – ühepaadid Laser Radial, Laser Standard, kahepaadid RS Feva, 29er, 49er, F18, 470

9) 10.-12. september Pärnu Sügisregatt, Pärnu Jahtklubi, Eesti Karikasarja 8. etapp – noorte ühepaadid Optimist, Zoom8, Laser 4.7

10) 23.-26. september Eesti Meistrivõistlused, Haven Kakumäe – ühepaadid Laser Radial, Laser Standard, kahepaadid RS Feva, 29er, 49er, F18, 470, purjelauad Techno 293, Formula, Purjelaud Foil

Käesoleval hooajal toimub koroonaviirusest tulenevalt võistlustele registreerimine täielikult interneti teel ning kohapeal regatibüroos registreerimist ei toimu. Samamoodi asuvad võistluse teadetetahvel ja tulemused ainult e-keskkonnas. Võistluste avamine toimub sadamas kesksel kohal, kusjuures võistlejad jälgivad seda oma purjeka juurest. Autasustamisel tohivad osaleda vaid autasustatavad ja teised jälgivad autasustamist oma paatide juurest.

