Läti avamerepurjetamise meistrivõistlused – GoRR jõuab 1.juulil Eestisse

Pühapäeval 28.juunil algab Riias Gulf of Riga Regatta (GoRR) ehk Läti Avamerepurjetamise lahtised meistrivõistlused. Regatt avatakse piduliku purjejahtide paraadiga Daugava jõel. Nädala jooksul kestvatel võistlustel osaleb üle 60 meeskonna Lätist, Eestist, Leedust, Soomest ja Poolast ja Rootsist. Eestist on osalemas 15 avamerejahti. Regatt saab alguse Riiast, liigub Kuressaarde ja lõppeb Saaremaal Kõiguste sadamas 4. juulil.

Küsimusele, mis teeb selle aasta regati ja osalejate jaoks eriliseks, vastab Läti Avamerepurjetamise Assotsiatsiooni juhatuse esimees ja GoRR regati direktor Valters Romans: “See on iga-aastane suurim purjetamissündmus Lätis – rohkem kui 60 jahti võistlevad nädala jooksul Läti meistritiitli nimel. Seitsmest grupist kahes jagatakse välja ka Livonia karikas.”

Regati esimene võistlussõit toimub 30.juunil. Stardisignaal on planeeritud kell 12.00. Korraldajate sõnul määratakse rada vastavalt tuule suunale võimalikult ranna lähedale, et sõit oleks huvitav nii purjetajatele kui ka pealtvaatajatele.

1.juulil liigub GoRR Riiast Kuressaarde. Võistlejaid ootab ees pikk avamere-etapp „Esimest korda GoRR ajaloos on kavas nii pikk distants – umbes 95 meremiili ehk umbes 175 kilomeetrit.” selgitab regati peavõistlusjuht Madis Ausman. “Kui tuult on keskmiselt 5 sõlme siis võib sõit kesta kuni 20 tundi.” lisab Ausman.

GoRR toob Kuressaarde päikese

Saaremaa Merispordi Seltsi juhatuse liige Airi Raamat on GoRR-i võõrustaja rollis kolmandat aastat. Airi sõnul on GoRR-i saabumine Kuressaare Jahisadamasse alati väga oodatud ja positiivne sündmus: “Koostöö lätlastega sujub väga hästi, GoRR-i korraldus on alati väga profesionaalne ja ladus ning isegi kui ülejäänud päevadel sajab ja on kehva ilm, siis Kuressaarde toovad regatilised alati päikese ja ilusa ilma kaasa.” ütleb Airi Raamat. Küsimusele kuidas sadam enam kui 60 jahti ära mahutab vastab Raamat, et suuremad jahid lähevad Roomassaare sadamasse aga enamus mahub siiski Kuressaarde ära. Sadamad üksteisele siiski piisavalt lähedal ja Kuressaares toimuvast kaldaprogrammist võtavad osa ka need kelle jaht Roomassaares seisab.

Regatt toob sadamasse uudistama ka palju linnarahvast, kes muidu purjetamisega kokku ei puutu “Saaremaa Merispordi Seltsi üks eesmärke on ka tuua inimesi purjetamisele lähemale, tutvustada võimalusi ja ala laiemalt, sellised suured regatid aitavad sellele hästi kaasa, meie seltsalustas sel aastal oma 99. Hooajaga, oleme üks Eesti vanimaid jahtklubisid” selgitab Raamat regattide Kuressaares võõrustamise laiemat kasu Saaremaa jaoks.

Saaremaa Merispordi Seltsist osaleb regatil viis meeskonda:

“Katariina Jee” kapten Mart Tamm

“Cassandra” kapten Ott Hakkaja

“Meribel” kapten Risto Riim

“Liliann” kapten Margus beljakov

“Elli” Margus Hiet

Reedel, 4. juulil suundub laevastik edasi Kõiguste sadamasse, kus õhtul toimub GoRRi üldvõitjate, Läti meistrite ja Livonia karika võitjate autasustamine. Kõiguste sadama kapten Niklas Janssoni sõnul on sadam regatiliste saabumiseks valmis “Saunad on soojas, kaid ja poid jahtide sildumiseks valmis!”

GoRR on iga-aastane, suurim rahvusvaheline regatt Lätis, mis kestab nädala ja leiab aset Liivi lahes. Võistlustel osalevad meeskonnad kogu Läänemere piirkonnast. Regatti korraldatakse juba kaheksandat aastat. Selle käigus selgitatakse välja Läti avamerepurjetamise meistrid ja sportlikumates gruppides kiireimate jahtide vahel antakse välja Livonia karikas, mis sümboliseerib Läti avamerepurjetamise traditsioonide taassündi. Regatti korraldab Läti Avamerepurjetamise Assotsiatsioon koostöös Läti Purjetamisliiduga ning Eesti partnerite Saaremaa Merispordi Seltsi ja Pärnu Jahtklubiga.

Ametlik info on saadaval regati kodulehel www.gorr.lv, lisaks saab regatti ka reaalajas jälgida läbi SAP Sailing rakenduse. Jälgi ka regati sotsiaalmeediat FB: Gulf of Riga Regatta – GORR ja Instagram GoRR_LV