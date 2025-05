Kutse Põhjamaade Noorte Purjetamise Meistrivõistlustele Tallinnas!

📍 Põhjamaade Noorte Purjetamise Meistrivõistlused 2025 toimuvad sel suvel Tallinnas, Haven Kakumäe sadamas – ühes Läänemere moodsaimas ja parima infrastruktuuriga purjesadamas! Tegemist on sündmusega, mis toob kokku parimad alla 19-aastased purjetajad kogu põhjamaade regioonist: Islandilt, Taanist, Norrast, Rootsist, Soomest, Leedust, Lätist ja Eestist.

💥 Ootame Eestit esindama meie noorpurjetajaid kõikides võistlusklassides:

🔹 Optimist

🔹 Zoom8

🔹 ILCA 4

🔹 ILCA 6

🔹 RS Feva

🔹 29er

Paljud riigid on tulemas välja suurte koondistega – ka meie eesmärk on olla esindatud igas klassis, igal rajal ja igal auhinnapoodiumil!

🎯 See on meie koduvee eelis. Meie võimalus särada. Meie hetk näidata, et Eesti noorpurjetamine on tugev, kasvav ning kõrgel tasemel.

📅 Võistlusinfo ja registreerimine: https://manage2sail.com/et-EE/event/JNoM2025#!/

Kodulehekülg: https://tjk.ee/regatid/pohjamaade-noorte-purjetamise-meistrivoistlused/

📍 Võistlused toimuvad Kopli lahes ja Kakumäe-Naissaare vahel, regatiküla südameks on Haven Kakumäe – kus ootavad sind suur ekraan, toitlustus, meelelahutus, autasustamised

ja rahvusvaheline purjetamismelu.

💙 Tule ja anna oma panus Eesti koondise tugevusse! Registreeru juba täna ja pane end valmis suve tähtsaimaks regatiks!

Autor: Tallinna Jahtklubi

