Kuressaarde jõudnud GoRR esimene etapp üllatas uue formaadiga – ühe stardiga kaks finišit

Omapärase formaadiga esimene etapp Riiast Kuressaarde oli Eesti avamerepurjetajatele edukas. Saaremaa Merispordi Seltsi meeskonna jahi Katariina Jee kapteni Mart Tamme meeskonna jaoks, kes jõudis Roomassaarde kella nelja ajal hommikul, oli selline formaat uudne: „Esimene etapp oli meie jaoks üsna unikaalne – oleme GORR-il enamasti kõik korrad kaasa sõitnud, aga sellist, kahe finišiga võistlussõidu kogemust meil varasemast ei olnud.“ Meeskond pidas pikal etapil kenasti vastu sõnas Tamm ja lisas, et meeskond on sõitnud ka pikemaid etappe, saadakse hakkama: „Ega sellistel sõitudel keegi väga puhata ei saa, ollakse ikka pigem ärkvel.“ Esimese etapi lõpetas meeskond oma võistlusgrupis 6.kohal

Peavõistlusjuht Madis Ausman selgitas, et uudset lähenemist prooviti sellel võistlusel esmakordselt: „Ruhnu saare all oli esimene finiš, sellest sõitsid purjetajad ühe hooga läbi ja jätkasid kohe teise sõiduga, mis lõppes Saaremaal Roomassaare lähistel. Nii on võistlejatel vähem stardistressi ja pikk, 95 meremiiline etapp sobis selleks väga hästi.“

Start anti Riia lahest eile kell 12. Viimane jaht jõudis finišisse kella kümne paiku täna hommikul. Täna saavad võistlejad puhata, homme ootavad ees rajasõidud Kuressaare all.

Eesti meeskonnad näitasid avaetapil tugevat minekut ning mitmes võistlusgrupis võeti poodiumikohad:

ORC II (12 osalejat):

– 2. koht – CHERIE (kapten Alar Volmer, Eesti Draakonklassi Purjetajate Liit)

– 3. koht – SUGAR (kapten Alari Akermann, Pärnu Jahtklubi)

– 6. koht – KATARINA JEE (kapten Mart Tamm, Saaremaa Merispordi Selts)

– 7. koht – MASU (kapten Angus Aarna, Pärnu Jahtklubi)

– 8. koht – CASSANDRA (kapten Ott Hakkaja, Saaremaa Merispordi Selts)

– 12. koht – UTOOPIA (kapten Karel Ratnik, Pärnu Jahtklubi)

ORC Cruiser I (9 osalejat):

– 1. koht – NORA LII (kapten Ülar Jänes, Pärnu Jahtklubi)

– 2. koht – BRIGITTA (kapten Priit Jürioja, Pärnu Jahtklubi)

– 3. koht – JÄÄLIND (kapten Margo Põbo, Pärnu Jahtklubi)

– 5. koht – MERIBEL (kapten Risto Riim, Saaremaa Merispordi Selts)

ORC Cruiser II (6 osalejat):

– 3. koht – NINNE (kapten Kaarel Lehtsalu, Pärnu Jahtklubi)

– 4. koht – DREAM (kapten Janno Simm, Pärnu Jahtklubi)

LYS I (12 osalejat):

– 1. koht – SIREN (kapten Rasmus Maalinn, Pärnu Jahtklubi)

LYS II (11 osalejat):

– 1. koht – LILIANN (kapten Margus Beljakov, Saaremaa Merispordi Selts)

– 4. koht – ELLI (kapten Margus Hiet, Saaremaa Merispordi Selts)

Pühapäeval, 29. juunil sai Riias alguse Läänemere piirkonna suurim avamerepurjetamise sündmus – Gulf of Riga Regatta (GoRR), mida korraldatakse tänavu juba kaheksandat aastat. Regatt avati piduliku purjejahtide paraadiga Daugava jõel ning võistlusel osaleb enam kui 60 meeskonda Lätist, Eestist, Leedust, Soomest, Poolast ja Rootsist. Eestit esindab regatil 15 avamerejahti.

GoRR regatt liigub nädalajooksul läbi Liivi lahe ja lõpeb 4. juulil Kõiguste sadamas, kus toimub ka Läti meistrite ja Livonia karika võitjate autasustamine. Regatt toimub seitsmes võistlusgrupis, millest kahes selgitatakse välja ka Livonia karika võitjad – see auhind tähistab Läti avamerepurjetamise traditsioonide taassündi.

GoRR-i võõrustab Eestis Saaremaa Merispordi Selts, kelle juhatuse liige Airi Raamat tõdes, et regatil on oluline roll purjetamiskultuuri edendamisel:

„Koostöö lätlastega on alati väga professionaalne ja ladus ning GoRR-i saabumine Kuressaarde on kohalike jaoks oodatud sündmus. Regatt toob sadamasse ka palju linnarahvast, kes muidu purjetamisega kokku ei puutu – see aitab meil seltsina tuua purjetamist inimestele lähemale.“

Kuressaare sadam mahutab regatil osalevad jahid koostöös Roomassaare sadamaga. Regati lõppjaamas Kõigustes on samuti kõik valmis: saunad köetud, kai ja poid sildumiseks ootamas.

GoRR regatti korraldab Läti Avamerepurjetamise Assotsiatsioon koostöös Läti Purjetamisliiduga ning Eesti partnerite Saaremaa Merispordi Seltsi ja Pärnu Jahtklubiga.

