Kohtumine iQFoili ja RS Purjetamise esindajatega

19.mail toimus kaks kohtumist, esimene iQFoili treeneri ja meeskonnajuhi Matthew Rickardiga viis kohtumisel osalejad tippspordi ja Olümpiapurjetamise maailma ning päeva teises pooles toimunud kohtumisel RS Purjetajatega arutati koostöö väljavaateid klubipurjetamise ja harrastajate vaates.“

Ennelõunal kohtusid Eesti Purjetamise Liidu president Sven Nuutmann, juhatuse liikmed Toomas Tõniste ja Martin Berkmann ning peasekretär Madis Ausman iQFoili Eesti tiimi treeneri ja meeskonnajuhi Matthew Rickardiga. Arutelu keskendus koostöövõimalustele ja arengusuundadele, mis toetaksid noorte sportlaste jõudmist rahvusvahelisele tasemele.

Matthew Rickard andis ülevaate tiimi senisest iseseisvast tegutsemisest, mis on toimunud eraldi nii varasemast Eesti Jahtklubide Liidust kui ka Eesti Purjelaualiidust. Vestluse fookus oli eelkõige tulevikul – koostöövõimalustel ja ühistel eesmärkidel, eeskätt seoses Eesti Purjetamise Liidu poolt algatatud Noored OM 2028 projektiga. Leiti, et see algatus loob vajaliku raamistiku koostöö arendamiseks.

Rickardi sõnul soovib ta edaspidi keskenduda väiksemale, selgelt eesmärgistatud tiimile, et tagada parimate sportlaste areng. Arutelus selgus, et Rickardi ja Eesti Purjetamise Liidu vaated purjetamise arenguvõimalustele ja kitsaskohtadele kattuvad suurel määral. Üheks keskseks väljakutseks peeti vähest koostööd purjetamisklubide, treenerite ja sportlaste vahel. Rõhutati vajadust muuta seniseid noortespordi toetuste jagamise põhimõtteid, et need soosiksid koostööd ja ei süvendaks killustatust.

Liidu esindajad ja Rickard arutasid pikemalt ka olümpiaprogrammi ettevalmistusklasside teemal, keskendudes eeskätt Techno 293 ja iQFoil klassidele. Eesti Purjetamise Liit toetab rahvusvahelisel praktikatel põhinevat seisukohta, mille järgi on U13 ja U15 vanuseklassides Techno 293 eelistatud ettevalmistusklass, U17 vanuses toimub järkjärguline üleminek iQFoilile. Treeningute kavandamisel hinnatakse noorsportlaste individuaalset arengut, kuid andekamad sportlased võiksid juba pärast U15 vanust keskenduda iQFoil klassile. U19 ja U23 vanuseklassides on tippspordi vaates peamine fookus iQFoilil.

Rickard tõi esile, et Eesti klubid kipuvad olema U17 vanuses liiga ettevaatlikud oma parimate sportlaste foilile suunamisel. Ta innustas seda sammu astuma enesekindlamalt, kuna rahvusvaheline kogemus kinnitab selle lähenemise edukust. Eesti Purjetamise Liit jagab seda vaadet ning peab oluliseks süsteemse ja järjepideva töö jätkamist tippurjetamise arendamisel.

Päeva teises pooles kohtusid president Sven Nuutmann, juhatuse liige Tuuli Org ja peasekretär Madis Ausman RS Purjetajate esindaja Andres Haaveliga. RS Purjetajad tõstatasid küsimuse RS Tera klassi lisamisest noorte saavutusspordi toetuse alla. Eesti Purjetamise Liidu juhatus seda ei toetanud, rõhutades, et noorte purjetamise alusklassiks jääb rahvusvaheliselt tunnustatud Optimist. Väikese riigina ei saa Eesti endale lubada klasside killustamist. Pikem arutelu toimus ka RS Aero 5 võimaliku rolli üle olümpiaprogrammi ettevalmistusklassina. Küsimus vajab veel juhatuse tasandil arutelu.

Liit peab jätkuvalt oma keskseks arengusuunaks ILCA 4 arendamist kui peamist OM-ettevalmistusklassi pärast Optimisti. Samas tunnustab Eesti Purjetamise Liit RS Purjetajate tööd purjetamise kandepinna laiendamisel ning lubab nende tegevusi oma kanalites edaspidigi kajastada.

Eesti Purjetamise Liit näeb, et iQFoili ja Techno 293 klasside arendamine tippspordi eesmärgil peab toimuma süsteemses koostöös purjetamisklubidega. Eesmärgiks on integreerida need klassid olemasolevatesse treeninggruppidesse ning võimalusel luua spetsialiseeritud treeninggrupid klubides nagu Kalevi Jahtklubi, Tallinna Jahtklubi, Saaremaa Merispordi Selts ja Jahtklubi Dago.

Kohtumised peegeldasid selgelt ühist arusaama: Eesti purjetamise tugevdamine ja rahvusvahelise konkurentsivõime kasvatamine on ühine siht.

„Mul on väga hea meel, et see kohtumine toimus, ja tänan kõiki osalejaid ning külalisi, kes täna kohale tulid. Sellised kohtumised on vajalikud – saime väga põhjaliku ülevaate nii purjelaua- kui ka RS-klassi tegemistest. See aitab meil teha paremaid otsuseid sportlaste huvides,“ ütles Eesti Purjetamise Liidu president Sven Nuutmann. Ta lisas, et lähiajal on plaanis kohtuda ka Saaremaa purjetamisklubidega.

President julgustas klubisid ja klassiliite omavahel rohkem kohtuma ning koostöövõimalusi arutama. „Klubidevahelise koostöö suurendamine on üks meie prioriteetidest – see tagab Eesti purjetamise jätkusuutlikkuse,“ sõnas Nuutmann.