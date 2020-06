Kesksuvine Noblessneri regatt tuulutas purjesid

TEKST: ENDA PÄRISMA

Nädalavahetusel toimus Noblessneri sadamas regatt, kus jagati medaleid Optimistidele ja purjelaua Raceboard-klassile.

Võistlejad, kes Noblessneris ammu käinud ei olnud, ei tundnud kohta enam äragi – kvartal on uuenemas ning kõik on palju värskem ja uhkem, kui seni. Osa hooneid on restaruteeritud, osa päris uued. Kaipealsed söögikohad on kiirelt populaarseks muutunud ja Proto avastustehas pakub rõõmu ka pere noorliikmetele.

Purjekooli kasutada on korralikud tualetid ja ka saun, mida paljud võistlejadki peale väsitavat päeva nautida said.

Kui maismaal olid olud päris suvised, siis vee peal muutis tuul olud kargemaks. Akvatooriumis olid nooremad võistlejad idatuulte tekitatud lainete eest üsna kaitstud, kuid tuul puhus ikkagi ja mitte kõigi jaoks ei olnud see väga lihtne. Pisemate purjelaudurite (U11 ja U13) jaoks tähendaski see planeeritust veidi vähem sõite ning kõige väiksem surfar läbis tuulise raja ühel korral. Optimistisõitjate sõidud peeti samuti turvalises sadamaakvatooriumis. Mõnusalt lühikesed ja vaatemängulised sõidud pakkusid mõnele pisut draamat (ümberminemisi) kuid valdavalt ikka kuhjaga positiivseid elamusi, ja seda absoluutselt kõigile.

Suuremad purjelaudurid (U15, U19 ja overall) võistlesid avamerel, kus lisaks tuulele tuli rinda pista ka üsna kenade ristlainetega. Idatuul on Noblessneri sadama lähistel küll mõnus sõidutuul, samal ajal aga on üle lahe lained kokku korjanud ning need omakorda põrkavad laisalt kaldast tagasi. Võitjateks saidki need, kes lainetega paremini toime tulid.

Mõnigi võistleja pidi ilmale alla vanduma ning ei saanud kirja ühtegi tulemust, kuid suur hulk oli neid, kes glissis sõitmis nautisid – kuni tuli paute teha. Väga vaprad olid U15 tütarlapsed, kes pingutasid viimse hetkeni ja ei andnud alla nö “suurte meeste oludes”. Võistluse lõpuks olid ka U19 noormehed juba üsna väsinud.

Optimist klassi paatidel võitis kindla esikoha Mike Hideo Kahar (Tallinna Jahtklubi). Teise koha saavutas Anna Altrov (Rein Ottosoni purjespordikool) ja kolmanda koha sai Markus Ottis (Kalevi Jahtklubi). Optimist klassis võistles kokku 17 vaprat noort purjetajat.

Optimistide poodium. Foto Airi Siita Sokk

Purjelaua Raceboard-klassi üldarvestuse võitis Joonas Mik. Teiseks tuli Romek Roolaht ja kolmandaks Kristofer Rajasalu. Sama oli ka U19 noorte järjestus. Kõik poodiumi poisid esindavad Tallinna Purjelauakool (TPLK).

Raceboard overall poodium. Foto Airi Siita Sokk

U19 neidude seas võitis esikoha Emma Viktoria Millend (TPLK), teiseks tuli Liisbeth Orav (Noblessneri Jahtklubi purjekool NYCS) ja kolmandaks Miriam Haava (TPLK).

Raceboard U19 neidude poodium. Foto Airi Siita Sokk

U15 noorte surfarite seas saavutas esikoha Marta Arete Sokk (NYCS). Teise koha võitis soomlanna Sofia Hämäläinen (HSK) ja kolmanda Karl Sören Tamm (NYCS). Neljanda ja ühtlasi tüdrukute kolmanda koha võitis Lisett Aasmets (NYCS).

U15 poodium. Foto Airi Siita Sokk

U13 noortest läbis tormise raja kõige kiiremini Remi Marten Rajasalu (TPLK). Pisut hiljem oli finišis Lukas Tuubel (NYCS). Kõige noorematest näitas tuulisel rajal surfamise oskusi 10-aastane Johanna Lukk (NYCS).

Noorimad. Vasakult Lukas Tuubel, Remi Marten Rajasalu ja Johanna Lukk. Foto Airi Siita Sokk

Tulemused: Optimist, Raceboard.

Pildid ja video – autor Karli Sauli

Regatti toetasid Noblessneri purjetamiskool, Noblessneri sadam, Eesti Jahtklubide Liit ja slaalom.ee.