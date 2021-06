Kärdla Race algas päikesepaiste ja tugeva tuulega

Garmin Purjetamise Eesti Karikasarja kolmandal etapil alustasid täna Kärdlas purjetamist noorte ühepaadid Optimist, Zoom8 ja Laser 4.7. Regatti asusid oma klassis juhtima Martin Rahnel, Karmel Elis Purje ja Pert Salundi.

Kärdla sadamas kell 13 toimunud regati avamisel tervitasid purjetajaid Hiiu vallavanem Hergo Tasuja, kes avaldas rõõmu, et Kärdla sadamas just selline võistlus toimub, Jahtklubi Dago klubiülem Kai Kallas ja Eesti Jahtklubide Liidu peasekretär Ott Kallas. Käesoleva aasta Kärdla Race on Hiiumaa kõigi aegade suurim purjeregatt kus on osalemas 192 noort purjetajat. Avakõnedes kiideti suurepäraseid tingimusi Kärdla sadamas ja

Tareste lahel puhus täna tugev kuid pagiline lõunatuul kiirusega 6-12 m/s. Purjetajad pidid täna olema pagide leidmisel ja tuulepöörete kasutamisel eriti terased, sest tuul oli tõeliselt muutlik. Kõigile klassidele peeti täna kavas olnud kolm võidusõitu.

Optimist klassis läks kolme sõidu järel juhtima täna kõik sõidud võitnud Martin Rahnel 2 punktiga. Teisel kohal on Kaur Vesberg 4 punktiga ja kolmas Ann Carolin Victoria Vürst 7 punktiga.

Zoom8 klassis läks juhtima kaks sõitu võitnud Karmel Elis Purje 2 punktiga. Teisel kohal on ühe sõiduvõidu korjanud Britta Maipuu 4 punktiga ja kolmandal kohal Juta Koov 6 punktiga.

Laser 4.7 klassis võitis kaks sõitu Pert Salundi ja asus juhtpositsioonile 2 punktiga. Teisel kohal on ühe sõidu võitnud Karel Ratnik 3 punktiga ja kolmandal positsioonil asub lätlane Emils Amsils.

Homme algavad võistlussõidud kell 11 ja plaanis on pidada neli sõitu.

Tulemused: https://www.manage2sail.com/et-EE/event/kardlarace2021#!/results?classId=Q

Avapäeva fotod Argo Nursilt: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Eesti.Jahtklubide.Liit&set=a.5783962431645611

Garmin Purjetamise Võistlussari on Eesti Jahtklubide Liidu noorte- ja olümpiapurjetamise regatisari, milles sisalduvad Eesti Meistrivõistlused on üks eraldi võistlus ja Eesti Karika regatid on mitmest regatist koosnev võistlussari. Eesti Meistrivõistlused toimuvad ühe neli päeva kestva regatina noorte ühepaatidele augustis Pirital ja teistele klassidele septembris Kakumäel. Karikasari toimub hooaja vältel etappide kaupa erinevates sadamates ümber Eesti ning neile on võistlema oodata ligi viissada sportlast. Igal võistlusklassil on karikasarjas kas kaks või kolm etappi.

Garmin Purjetamise Võistlussarja regatid:

1) 28.-30. mai Saaremaa Merispordi Seltsi regatt, Roomassaare sadam, Eesti Karikasarja 1. etapp – noorte ühepaadid Optimist, Zoom8, Laser 4.7

2) 11.-13. juuni Pärnu Purjetamisnädal, Pärnu Jahtklubi, Eesti Karikasarja 2. etapp – ühepaadid Laser Radial, Laser Standard, kahepaat 470

3) 18.-20. juuni Kärdla Race, Kärdla sadam, Eesti Karikasarja 3. etapp – noorte ühepaadid Optimist, Zoom8, Laser 4.7

4) 26.-27. juuni Pirita Surf, Pirita Surfiklubi, Eesti Karikasarja 4. etapp – purjelauad Techno 293, Formula, Purjelaud Foil

5) 15.-17. juuli Tallinn Race, Lennusadam, Eesti Karikasarja 5. etapp – kahepaadid RS Feva, 29er, 49er, F18

6) 16.-18. juuli Baltic Cup Estonia, Pirita Surfiklubi, Eesti Karikasarja 6. etapp – purjelauad Techno 293, Formula, Purjelaud Foil

7) 19.-22. august Eesti Meistrivõistlused, Kalevi Jahtklubi – noorte ühepaadid Optimist, Zoom8, Laser 4.7

8) 27.-29. august Tallinna Jahtklubi karikavõistlused, Lohusalu sadam, Eesti Karikasarja 7. etapp – ühepaadid Laser Radial, Laser Standard, kahepaadid RS Feva, 29er, 49er, F18, 470

9) 10.-12. september Pärnu Sügisregatt, Pärnu Jahtklubi, Eesti Karikasarja 8. etapp – noorte ühepaadid Optimist, Zoom8, Laser 4.7

10) 23.-26. september Eesti Meistrivõistlused, Haven Kakumäe – ühepaadid Laser Radial, Laser Standard, kahepaadid RS Feva, 29er, 49er, F18, 470, purjelauad Techno 293, Formula, Purjelaud Foil

Käesoleval hooajal toimub koroonaviirusest tulenevalt võistlustele registreerimine täielikult interneti teel ning kohapeal regatibüroos registreerimist ei toimu. Samamoodi asuvad võistluse teadetetahvel ja tulemused ainult e-keskkonnas. Võistluste avamine toimub sadamas kesksel kohal, kusjuures võistlejad jälgivad seda oma purjeka juurest. Autasustamisel tohivad osaleda vaid autasustatavad ja teised jälgivad autasustamist oma paatide juurest.

