Kahepaatide Garmin Purjetamise Eesti Meistrivõistluste etapp Tallinn Race jõudis võiduka lõpuni

Kahepaatide Garmin Purjetamise Eesti Meistrivõistluste sarja etapi Tallinn Race’i võistlejaid kimbutas täna hommikupoolikul tuulevaikus, mis ei lubanud võistlussõitudega enne hilist lõunat alustada. Seetõttu ei olnud võimalik ka RS Feva, 29er, 49er / 49erFX ja Optimist klassidele pidada pärastlõunal pühapäeva võistluse poolfinaal- ja finaalsõite, kuna selleks oleks reeglite kohaselt pidanud olema kella 14-ks peetud vähemalt kaks kvalifikatsioonisõitu. Küll aga paranesid tuuleolud piisavalt, et ka viimasel võistluspäeval sai õhtuks osadele klassidele kaks ja teistele kolm võistlussõitu peetud.

RS Feva klassis olid reede – laupäeva võistluse ja pühapäeva võistluse kokkuvõttes parimad Angeliina Maria Isabel Õunap ja Lisbeth Taggu 4 punktiga, võites nii üld- kui tüdrukute arvestuses. 9 punkti andsid üldarvestuses regati teise lõpptulemuse Rasmus Randmäele ja Henri Sootlale ning 10 punktiga saavutasid 15 võistkonna konkurentsis kolmanda koha Maria Aleksandra Vettik ja Juta Koov. U14 arvestuse parim paatkond oli Pärtel Orusalu ja Sander Talts.

29er klassi edukaim võistkond oli kokkuvõttes 3 punktiga Soome tiim Aatos Kylävainio ja Onni Kylävainio. Ka teised üldarvestuse poodiumikohad kuulusid põhjanaabritele: teiseks tulid 13 paatkonna hulgas Sebastian Feodoroff ja Aleksi Nurminen 5 punktiga ning kolmandaks Simon Karlemo ja Lasse Lindell 6 punktiga. Parimate eestlastena ning ühtlasi parimate tüdrukutena said Katariina Roihu ja Johanna Triinu Kažjava neljanda koha.

49er / 49erFX klassis olid Tallinn Race’i parimad Juuso Roihu ja Henri Roihu, kes kogusid reede-laupäeva võistluse ja pühapäeva võistluse peale kokku 2 punkti. 4 punktiga tulid teisele kohale roolimees Tõnis Haavel ning tema soodimeestena vahetunud Raul Grigorjev ja soomlane Jyrki Järvi ning 6 punkti ja kolmanda kohaga lõpetasid kuue tiimi seas võistluse Lenart Kivistik ja Taavi Siilbek. U23 arvestuses olid tugevamad Jasper Rufus Rytövaara ja Tobias Reiter.

Kutsutud klassina Garmin Purjetamise Eesti Meistrivõistluste sarja arvestuse väliselt võistelnud Optimist klassis võttis reede – laupäeva võistluse ja pühapäeva võistluse kokkuvõttes 2 punktiga nii üld- kui tüdrukute arvestuses esikoha soomlanna Maisa Kauppi. Üldarvestuse teise lõpptulemuse purjetas välja 5 punkti kogunud Raul Ottesson ning kolmandaks tuli 19 noore seas 7 punktiga Soome neiu Alisa Kylävainio.

Samuti regatil kutsutud klassina osalenud parapurjekal Hansa 303 oli võidukas Peep Krusberg, kelle skoori kogunes 5 punkti. Kristo Priks tuli 6 punktiga teiseks ning lätlanna Linda Cerpa 12 punktiga kolmandaks.

F18 / Nacra 15 klassis olid 5 punktiga sarja etapi parimad Peter Šaraškin ja Vahur Teder. Teiseks seilasid end Siim Maivel ja Kristjan Kookmaa, kes kogusid 12 punkti ning kolmas koht kuulub üheksa võistkonna seas 15 punkti teeninud Hardi Lauritsale ja Marek Lentsiusele. U19 arvestuses olid parimad Tristan Šaraškin ja Romi Safin.

470 klassi nelja tiimi heitlusest väljusid 9 punktiga võitjatena Hugo Rasmus Vaino ja Uko Rasmus Tiidemann, kes olid ka U24 arvestuse parimad. 14 punkti tõid teise koha Jakob Haudile ja Märtek Mikkule ning 27 punktiga võtsid kolmanda koha Alari Lagle ja Kaia Kodasma.

Garmini ja Jakari Marine poolt välja pandud spordikella võitis kõigi võistlejate vahel autasustamise käigus toimunud loosimisel Tõnis Haavel.

Tulemused RS Feva

Tulemused 29er

Tulemused 49er / 49erFX

Tulemused Optimist

Tulemused 470

Tulemused F18 / Nacra 15

Tulemused Hansa 303

Klassidele Optimist, RS Feva, 29er ja 49er / 49erFX koosnes Tallinn Race kahest eraldi peetud võistlusest, millest esimene lõppes laupäeval ning teine pühapäeval.

Reede – laupäeva võistluse kvalifikatsioonisõidud peeti reedest laupäeva lõunani, kus esimesed kolm kvalifitseerusid otse finaali ning neljanda kuni kümnenda koha purjetajad poolfinaali. Neljandaks finaalis osalejaks sai poolfinaali võitja. Võistluse tulemused esimesest kuni neljanda kohani selgusid finaalsõidus. Reede – laupäeva võistluse poolfinaal- ja finaalsõidud toimusid laupäeva pärastlõunal.

Pühapäeva võistluse poolfinaal- ja finaalsõidud jäid ebasoodsate tuuleolude tõttu ära ning võitjad selgusid vaid fliidisõitude põhjal.

Tallinn Race’i lõpptulemused arvestati liites kokku reede – laupäeva võistluse ja pühapäeva võistluse lõppkohad.

470, F18 / Nacra 15 ja Hansa 303 klassidele peeti võistlussõitude seeria, millest arvati maha halvim võistlussõit.

Garmin Purjetamise Eesti meistrivõistlused on noorte- ja olümpiaklasside sportlastele üks hooaja põhivõistlusi, mille käigus selgitatakse välja Eesti parimad seilajad. Meistrivõistlused toimuvad etappide kaupa erinevates sadamates ümber Eesti ning neile on võistlema oodata enam kui neljasadat sportlast. Igal võistlusklassil on sarjas kas kolm või neli etappi, millest halvim läheb mahaarvamisele. Sarja toetajad Garmin ja Jakari Marine panevad sarja kokkuvõttes võistlejatele auhindadena välja Garmini spordikellad.

Garmin Purjetamise Eesti Meistrivõistlused 2020 etapid:

1) 12.-14. juuni Pärnu Purjetamisnädal (Pärnu) – klassid Laser Radial, Laser Standard, RS Feva, 29er, 49er ja 49erFX, F18 ja Nacra 15, 470

2) 27.-28. juuni Pirita Surf (Tallinn) – klassid Techno 293, RS:X, Formula, Windsurf Foil

3) 3.-5. juuli Kärdla Race (Kärdla) – klassid RS Feva, 29er, 49er ja 49erFX, F18 ja Nacra 15, 470

4) 17.-19. juuli Tallinn Race (Tallinn) – klassid RS Feva, 29er, 49er ja 49erFX, F18 ja Nacra 15, 470

5) 17.-18. juuli Baltic Cup Estonia (Tallinn) – klassid Techno 293, RS:X, Formula, Windsurf Foil

6) 14.-16. august Kalevi Jahtklubi meistrivõistlused (Tallinn) – klassid Optimist, Zoom8, Laser 4.7, Laser Radial, Laser Standard

7) 28.-30. august Tallinna Jahtklubi karikavõistlused (Lohusalu) – klassid Optimist, Zoom8, Laser 4.7, Laser Radial, Laser Standard

8) 11.-13. september Pärnu Sügisregatt (Pärnu) – klassid Optimist, Zoom8, Laser 4.7

9) 18.-20. september Tallinna Nädala regatt (Tallinn) – klassid Laser Radial, Laser Standard, RS Feva, 29er, 49er ja 49erFX, F18 ja Nacra 15, 470, Techno 293, RS:X, Formula, Windsurf Foil

10) 25.-27. september Saaremaa Merispordi Seltsi regatt (Roomassaare) – klassid Optimist, Zoom8, Laser 4.7

Eesti Jahtklubide Liitu toetavad Liviko, Strand, Alfons Håkans ja Jakari Marine/Garmin.