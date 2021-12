Juunioride Euroopa meistrivõistlused ja maailmameistrivõistlused jääpurjetamises said pühapäeval oma jäise alguse!

Kuni selle reedeni võtavad omavahel Haapsalu jääl mõõtu DN juunioride kui ka Ice-Optimist klassi sõitjad, et välja selgitada nii Euroopa kui ka maailmameistrid jääpurjetamises.

Kokku on jääl 28 sportlast, 14 DN juunioride ja 14 Ice-Optimist klassist.

Üritus, mis algselt oli plaanitud Pärnusse, tuli heitlike jääolude tõttu ümber kolida Haapsalu, kus jääolud hetkel paremad on.

Võistlust saab live’is jälgida ka idniyra.eu kodulehel.