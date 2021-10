iQfoili Euroopa meistrivõistlused saavad täna oma võidku lõpu, kuid eelnevad päevad on meie sõitjatele olnud katsumusterohked

Marseille´s on Eestit esindamas Purjetamise Akadeemia kasvandikud Ingrid Puusta (EST 1), John Kaju (EST 24) ning Frank Ervin (EST 207), kes kõik on Euroopa meistrivõistlustel silmitsi seisnud erinevate katsumustega, kuid treeneri sõnul on sportlased teinud suure arenguhüppe.

Treener Matthew Rickardi sõnul on suurimaks katsumuseks sel võistlusel olnud kaldal ootamine, kuna tuulevaikuse tõttu on mitmed sõidud ära jäänud. Küll aga ei ole kõik päevad olnud sellised ning nendel kordadel, kui merele on pääsetud, on ilm olnud purjelaudurite jaoks imeline ning seda tänu tugevatele tuuleiilidele ning suurtele lainetele. Lisaks lausus Rickard, et meeskond annab endast maksimumi ning ei lase tagasilöökidel end häirida. Tema sõnul on 2024. aasta Olümpiamängud juba käega katsutavad, sest tulemused ning sportlaste areng on olnud märkimisväärne.

Eilsete tulemuste põhjal on Ingrid Puusta 48. kohal, John Kajule kuulub Silver Fleedi 9. koht ning Frank Ervin on saavutanud 44.nda koha.

Võistluste koduleht: https://iqfoilclass.org/europeans2021/

iQfoil Team Estonia Facebooki leht siin: https://www.facebook.com/IQfoil-Team-Estonia-248523343734057



Foto autor: Sailing Energy