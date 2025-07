Ideaalsed olud ja tihe konkurents avasid võistluspäevad Zhik Põhjamaade Noorte Purjetamise Meistrivõistlustel

Autor: Brigita Sepp

Zhik Põhjamaade Noorte Purjetamise Meistrivõistluste esimene võistluspäev pakkus sportlastele suurepärast purjetamise ilma: päikeseline taevas ja ühtlane loodetuul kiirusega 5–6 m/s võimaldasid kõikides klassides pidada täies mahus planeeritud sõidud.

Merele pääsesid viie noorteklassi – Optimist, ILCA 4, ILCA 6, Zoom8 ja 29er – purjetajad kahelt rajalt. Konkurents on äärmiselt tihe ning esimeses sõidus oldi stardiliinil sedavõrd entusiastlikud, et mitmetes fliitides tuli starti korrata rohkem kui kahel korral.

Optimist klassis näitasid tugevat taset Taani sportlased, kes on hetkeseisuga domineerimas esikümnes nii poiste kui tüdrukute fliidis. Parimate eestlastena paistsid silma Cristofer Kasin (Saaremaa Sailing Academy) ja Joanna Ojala (Tallinna Jahtklubi), kes on teinud stabiilsed sõidud ja püsivad kuldgrupi konkurentsis.

ILCA klassides on kujunemas tugev vastasseis Soome ja Eesti sportlaste vahel. Eesti parimatena tõusid esile Marlon Münt (Kalevi Jahtklubi) ja Raul Ottesson (Tallinna Jahtklubi), kelle sõidud olid kindlad ja kiired kogu päeva vältel.

“Esimene võistluspäev läks suurepäraselt – ilmad olid soosivad ja kõik planeeritud sõidud said peetud. Nii korraldajate kui sportlaste jaoks on see ideaalne algus,” sõnas võistluste peavõistlustjuht Mihkel Šesterikov.

Lisaks merel toimuvale jätkub regati melu ka kaldal – regatikülas naudivad külastajad live-ülekandeid, muusikat, toitlustust ja mitmesuguseid tegevusi. Igaõhtused “päeva auhinnad” tuletavad meelde, et purjetamine on ka lõbus – näiteks anti eile auhind “ilusaimate peakatetega purjetajatele”. Esimesed kingitused pani välja Nautical Store.

Zhik Põhjamaade Meistrivõistlused jätkuvad täna, 24. juulil kell 11 uute sõitudega. Kõik huvilised on oodatud Haven Kakumäele kaasa elama ja purjetamiskultuuri kogema!