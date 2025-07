Haven Kakumäel anti pidulik stardipauk Zhik Põhjamaade Noorte Purjetamise Meistrivõistlustele

Eile avati Haven Kakumäe jahisadamas rongkäigu, riigilippude heiskamise ja meeleoluka viiulikontserdiga Zhik Põhjamaade Noorte Purjetamise Meistrivõistlused – suve üks suurimaid rahvusvahelisi noorte spordiüritusi Eestis.

Tallinna Jahtklubi eestvedamisel toimuvale regatile on kohale saabunud üle 300 alla 19-aastase noorpurjetaja kaheksast Põhjamaade riigist: Islandilt, Taanist, Norrast, Rootsist, Soomest, Lätist, Leedust ja Eestist. Lisaks sportlastele on Kakumäele kogunenud sadu treenereid, lapsevanemaid ja fänne, kes loovad sadamaalal elava ja inspireeriva spordiõhkkonna.

Avatseremoonial Kakumäe muulil pidas tervituskõne Eesti Olümpiakomitee asepresident ja olümpiavõitja Gerd Kanter tuletades sportlastele meelde nautida võistlemist ning kogu tiitlivõistlustega kaasnevat melu ja emotsioone. Tallinna Spordi- ja Kultuuriameti esindaja Ivar Jurtšenko rõhutas regati olulisust kogu Spordipealinn 2025 programmis ning mainis fakti, et see on üks suurimaid noorte võistlusi sel suvel Tallinnas. Eesti Purjetamise Liidu president Sven Nuutmann kiitis Tallinna Jahtklubi kõrget korralduslikku taset ja tänas kogu Eesti purjetamise kogukonna poolt kõiki koondiseid, kes on tulnud võistlema Haven Kakumäele.

„Tänane päev on ajalooline – Tallinn võõrustab rekordarvul, 317 noort purjetajat kõigist kaheksast Põhjamaade riigist. Oleme sügavalt tänulikud, et vastasite meie kutsele ja tulite siia, Haven Kakumäele, seda suurt regatti jagama.“

– Harri Mikk, Tallinna Jahtklubi kommodoor

„Tänavune regatt ei ole mitte ainult Optimistide pidu – just ILCA4 ja ILCA6 klasside tugev osalejaskond rõhutab noorte purjetamise kasvavat teekonda olümpiapurjetamise suunas. Lisaks veel 29er fliit kolmest riigist“

„Kallid noored purjetajad – see, mida te täna teete, on elu parim aeg. Te olete valinud maailma parima spordiala ja just teie kujundate selle spordiala tulevikku.“

„Olgu tuuled soodsad, konkurents tihe, kuid sõbralik – ja kõige tähtsam, ärge unustage: purjetamine on lõbus. See ei ole veel olümpia – naudime regatti ja teeme sellest koos midagi unustamatut,“ hõikas kommodoor kaasa noortele purjetajatele.

Zhik Põhjamaade Meistrivõistlused toimuvad 23.–26. juulini viies noorteklassis: Optimist, ILCA4, ILCA6, Zoom8 ja 29er. Võistlusi saadab rikkalik kava – regatikülas toimuvad live-ülekanded merelt, toitlustus ja meelelahutus, pakkudes elamusi nii purjetamishuvilistele kui ka esmakordsetele külastajatele.

Meistrivõistluste nimisponsoriks on rahvusvaheliselt tuntud Austraalia purjetamisbränd Zhik, kes panustab noorsportlaste arengusse ning toob maailmatasemel kvaliteedi ka siia, meie vetesse.

Kõik huvilised on oodatud Haven Kakumäele kaasa elama!