Haapsalu Jahtklubi avas pidulikult uue purjespordikooli esimese hooaja

Möödunud nädalavahetusel tähistati Haapsalus purjespordikooli taasavamist piduliku tseremooniaga, mis märgib olulist verstaposti kohaliku merenduse ja noortespordi arengus. Ametlikult sai alguse Haapsalu Jahtklubi purjetamiskooli esimene hooaeg, kuhu on juba liitunud 20 noort purjesportlast.

Klubi kommodoor Erki Teras pidas avamisel kõne, milles rõhutas Haapsalu pikaajalist rolli Eesti purjetamises:

„Tähistasime täna olulist sammu Haapsalu meretraditsioonide hoidmisel. Meie linnal on tugev ja väärikas purjetamisajalugu ning on sümboolne, et purjetamiskool on tagasi seal, kus see kunagi alguse sai. Mul on siiralt hea meel, et meil on nüüd piisavalt ressursse ja toetust, et viia Haapsalu taas Eesti purjetamiskaardile.“

Haapsalu Jahtklubi purjetamiskool on suunatud lastele ja noortele, pakkudes mitmekülgset treeningprogrammi, mis hõlmab nii praktilisi mereõpetusi kui ka talvist ettevalmistust. Treeningud toimuvad kevadest sügiseni neli korda nädalas ning suvekuudel osaletakse ka regattidel ja treeninglaagrites üle Eesti ja Euroopa.

Uue algatuse elluviimist on toetanud mitmed kohalikud ettevõtted ja organisatsioonid, sealhulgas Holm pank, Haapsalu linn ja mitmed teised. Nende panus on olnud võtmetähtsusega, et võimaldada kvaliteetset ja järjepidevat treeningkeskkonda uuele purjetajate põlvkonnale.

Haapsalu Jahtklubi purjetamiskooli kohta saab rohkem teavet klubi kodulehelt www.hjk.ee