GoRR startis täna Riiast Kuressaarde

Gulf of Riga Regatta – GORR Täna stardibRiiast Kuressaarde.

Eile toimuma pidanud esimene võistlussõit, Riia ring, jäi tugeva tuule tõttu ära. Tänane pikk avamereetapp stardib plaani järgi kell 12.00. Peavõistlusjuht Madis Ausmani sõnul peaks esimesed meeskonnad jõudma Kuressaarde 4-5 ajal hommikul. Eilne tugev tuul mis võistlemist segas on asendunud ideaalsete purjetamistingimustega-paistab päike, soe ja stabiilne ning mõõdukas tuul. Riia-Kuressaare etapi pikkus on ca 95 meremiili.vJahtide liikumist on võimalik võistlusgruppide kaupa jälgida ka otse.