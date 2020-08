Garmin Purjetamise Eesti Meistrivõistluste sarja etapi avapäeval purjetati nõrgas tuules

Lohusalus toimuv Garmin Purjetamise Eesti Meistrivõistluste etapp Tallinna Jahtklubi karikavõistlused algas täna kahe võistlussõiduga kõigile klassidele. Esimesel võistluspäeval tuli sportlastel end proovile panna vaikses tuules.

Laser Standard klassis läks 1 punktiga juhtima kaks sõiduvõitu saanud Karl-Martin Rammo. Teisel kohal on 14 mehe seas 2 punktiga Silver Vahstein ning kolmas sama punktiarvuga Bo Aaron Kooser.

Laser Radial klassi liidriks on avapäeva järel leedulanna Viktorija Andrulyte, kellel on 1 punkt. Aleksander Kuusik on 2 punktiga 28 võistleja seas teisel kohal ning Hugo Vaino 3 punktiga kolmas.

Karolin Härm on 1 punktiga esikohal 48 osaleva sportlasega Laser 4.7 klassis. Teine positsioon kuulub 2 punktiga Kuldar Paalbergile ning kolmas Georg Erik Ristalile, kellel on samuti 2 punkti.

Zoom8 klassis on juhtpositsioonil Oliver Iida, kelle skooris on praegu 1 punkt. Teisel kohal on sama punktiarvuga Elisabeth Ristmets ning kolmas on 41 sportlase konkurentsis 2 punktiga Gretel Kurgpõld.

Optimist klassi Eesti meistrivõistluste grupis sõitis avapäeval kõige paremini Andrias Sepp, kes võistlust 1 punktiga juhib. 2 punktiga on 57 sportlase seas teisel kohal Kaur Vesberg ja samuti 2 punktiga on kolmas Martin Rahnel.

Optimisti juunioride grupis oli täna edukaim Johan Frederik Velström, kellel on 1 punkt. Teine on samuti 1 punktiga Uku Meejärv ja kolmandal kohal on 35 noore hulgas 2 punktiga Anni Tulviste.

Laupäeval ja pühapäeval võistleb regatil kutsutud klassina Garmin Purjetamise Eesti Meistrivõistluste sarja arvestuse väliselt lisaks parapaadiklass Hansa 303.

Laupäeval ja pühapäeval on sõidud planeeritud algusega kell 11.

Garmin Purjetamise Eesti meistrivõistlused on noorte- ja olümpiaklasside sportlastele üks hooaja põhivõistlusi, mille käigus selgitatakse välja Eesti parimad seilajad. Meistrivõistlused toimuvad etappide kaupa erinevates sadamates ümber Eesti ning neile on võistlema oodata enam kui neljasadat sportlast. Igal võistlusklassil on sarjas kas kolm või neli etappi, millest halvim läheb mahaarvamisele. Sarja toetajad Garmin ja Jakari Marine panevad sarja kokkuvõttes võistlejatele auhindadena välja Garmini spordikellad.

Garmin Purjetamise Eesti Meistrivõistlused 2020 etapid:

1) 12.-14. juuni Pärnu Purjetamisnädal (Pärnu) – klassid Laser Radial, Laser Standard, RS Feva, 29er, 49er ja 49erFX, F18 ja Nacra 15, 470

2) 27.-28. juuni Pirita Surf (Tallinn) – klassid Techno 293, RS:X, Formula, Windsurf Foil

3) 3.-5. juuli Kärdla Race (Kärdla) – klassid RS Feva, 29er, 49er ja 49erFX, F18 ja Nacra 15, 470

4) 17.-19. juuli Tallinn Race (Tallinn) – klassid RS Feva, 29er, 49er ja 49erFX, F18 ja Nacra 15, 470

5) 17.-18. juuli Baltic Cup Estonia (Tallinn) – klassid Techno 293, RS:X, Formula, Windsurf Foil

6) 14.-16. august Kalevi Jahtklubi meistrivõistlused (Tallinn) – klassid Optimist, Zoom8, Laser 4.7, Laser Radial, Laser Standard

7) 28.-30. august Tallinna Jahtklubi karikavõistlused (Lohusalu) – klassid Optimist, Zoom8, Laser 4.7, Laser Radial, Laser Standard

8) 11.-13. september Pärnu Sügisregatt (Pärnu) – klassid Optimist, Zoom8, Laser 4.7

9) 18.-20. september Tallinna Nädala regatt (Tallinn) – klassid Laser Radial, Laser Standard, RS Feva, 29er, 49er ja 49erFX, F18 ja Nacra 15, 470, Techno 293, RS:X, Formula, Windsurf Foil

10) 25.-27. september Saaremaa Merispordi Seltsi regatt (Roomassaare) – klassid Optimist, Zoom8, Laser 4.7

