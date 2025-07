FUN 2025 tõi Kärdlasse maailmatasemel surfari

28.-29. juunil peeti Kärdla sadamas Eesti Purjelaualiidu FUN-sarja teine etapp Hiiumaa FUN 2025, mis tõi Hiiu saarele ligi 50 purjelauasportlast. Võisteldi slaalomi formaadis, osalesid nii esmakordselt stardis olnud harrastajad kui ka Eesti Meistrivõistluste tasemel ja rahvusvahelise kogemusega sportlased.

Etapi tõi Kärdlasse Eesti Purjelaualiidu juhatuse liige ja FUN-sarja juht Martin Berkmann. “See sari sai alguse 2001. aastal ja Hiiumaa on alates 2007. aastast olnud alati osa sellest kalendrist. Etappe on neli – Laulasmaal, Hiiumaal, Andineemel ja Pärnus. Hiiumaa on neist kõige populaarsem,” ütleb Berkmann.

Sadama valmimine muutis kõik

Varasemalt peeti võistlusi Mangul, Luidjal ja Kärdlas “Otikas”, kus tingimused olid nappide võimalustega. “Tassisime kõik ise kohale, elasime telklaagrites ja algelistes tingimustes. Sellest hetkest, kui Kärdla sadam valmis sai, kadusid kõik korralduslikud peavalud,” tõdeb Berkmann.

Hiiumaa FUN pole lihtsalt võistlus, vaid ka treeninglaager. “See on harrastajatele ja sisenejatele mõeldud sari. Samal ajal kui toimuvad sõidud, viivad kogenumad sportlased läbi justkui treeningkliinikut – näitavad algajatele, kuidas startida, kuidas manöövreid teha. Näiteks on olnud kohal Erno Kaasik, John Kaju, Martin Ervin, Aivar Kajakas, Tristen Erik Kivi, Andrea Cucchi, Toomas Pertel jt. Siin pole tähtis ainult tulemus, vaid et kõik saaksid paremaks.”

Andrea Cucchi: maailmatasemel purjelauasportlane Kärdla sadamas

Andrea Cucchi (49) on Itaaliast pärit purjelauasportlane, kelle sportlaskarjäär sai alguse 1990ndate lõpus. Ta on olnud ISAF maailmameister, mitmekordne Itaalia meister slaalomis ja Formula-klassis ning osalenud aktiivselt PWA maailmatuuril alates 1997. aastast. 2007. aastal asutas ta isikliku purjebrändi Point-7, mis on tänaseks tuntud oma iseloomulike mustade purjede poolest.

„Tahtsin jätkata elu vee peal, aga mitte lihtsalt sportlasena – otsisin midagi, mis võimaldaks mul jääda selle maailma juurde,“ sõnas Cucchi, selgitades Point-7 sünnilugu. „Alguses arvasin, et see on lihtsam kui professionaalne sport, aga muidugi tuli palju raskusi. See on töö nagu iga teine, ainult et sa panustad sinna kogu oma elu ja energia.“ Tänaseks müüb Point-7 igal aastal ligikaudu 4000 purje üle maailma.

Cucchi osales ka võistlusel, kus ta võitis neli järjestikust sõitu. „Ma ei tunne end superkangelasena – asi on lihtsalt selles, et veedan vee peal rohkem aega kui teised. See teebki vahe sisse,“ kommenteeris ta oma tulemust. Hiiumaa külastuse ajal jõudis Cucchi ka saarel ringi vaadata, käidi lõuna-Hiiumaal ja tutvuti Kärdlaga. Uus Hiiumaa Spordikeskus jättis talle väga hea mulje, “Selliseid võimalusi spordiga tegeleda igalpool ei ole” ütles ta.

„Mulle meeldib see kogukondlikkus. See pole ainult äri – see on inimeste ühendamine läbi ühise kire. Eestis nägin ka mitmeid väga andekaid noori sportlasi kellel on kindlasti maailmaareenile asja“ rääkis Cucchi purjelauaspordist.

„Kogu korraldus, inimesed ja keskkond – mulle väga meeldis siin. See oli soe ja professionaalne vastuvõtt,“ Andrea Cucchi jätkab aktiivset tegevust nii sportlasena kui brändi juhina. Ta kuulub tänaseni maailma tugevaimate master-klassi sõitjate hulka ja osaleb 2025. aasta jooksul PWA maailmakarikasarja etapil Fuerteventural. Lisaks hoiab ta isiklikult silma peal Point-7 tiimiliikmetel, kuhu kuuluvad teiste seas maailmas tuntud tegijad Amado Vrieswijk , Taty Frans, Josep Pons ja Tristen Erik Kivi Eestist.

Cucchi kutsusid Hiiumaale Black Team Estonia ja Hiiu Surf Shop esindaja Toomas Pertel, kes on ka Point-7 Eesti edasimüüja.

“Ta ei ole tüüpiline lipsuga ärimees. Andrea on kirglik surfar. Kui temaga vestelda, on tunne, nagu räägiks lihtsalt hea sõbraga,” räägib Hiiu Surf Shopi esindaja Toomas Pertel. “Tema avatus, rõõmsameelsus ja abivalmidus on muljet avaldavad. Ta toetas meie ideid juba enne, kui kohtusime isiklikult.”

Andrea visiidi taga oli aastatepikkune koostöö. “Kohtusime 2013 Tenerifel. Seal sündis mõte hakata Eestis Point-7 purjeid esindama. 2014. aastal lõime koos Hiiumaa surfaritega ettevõtte Hiiu Surf Shop OÜ – Martin Berkmann, Mart Onemar, Ruudi Kasser ja mina. Alguses oli mustade purjede idee eestlastele võõras, aga see hakkas tööle,” meenutab Pertel.

Cucchi Hiiumaa külastust hakati planeerima juba eelmise aasta lõpus. “Ta plaanis sel aastal käia mitmel Euroopa surfisündmusel. Leidsime nädalavahetuse, mis sobis nii tema kui meie võistluskalendrisse. Hiiumaa jättis talle väga hea mulje – see oli tema esimene kord siin.”

Point-7 purjed on täna Eestis tuntud ja kasutatud. “Algusaastatel müüsime neid rannas ja võistlustel. Pidime ise kohal olema, näitama, seletama. FUN-sari aitas kindlasti kaasa, sest see tõi inimesed kokku,” ütleb Pertel.

Täna kasutab Eestis umbes 40 sportlast Point-7 purjeid. “FUN-sarjas on umbes pooled osalejad nende purjedega, Eesti meistrivõistlustel samuti. Kõik EMV tipptegijad on alustanud FUN-sarjast – sealhulgas Emma, Aksel ja teised,” selgitab ta.

2016 loodi Black Team Estonia, mille liikmed on kogunud hulgaliselt poodiumikohti Eesti võistlustel. “Meistritiitlid on meie tiimi käes olnud alates 2018. aastast. Tristen Erik Kivi – kes kuulub ka Point-7 rahvusvahelisse tiimi – võitis aastatel 2018-2023 Eesti meistritiitli, 2024. aastal tuli meistriks Frank Ervin,” räägib Pertel.

“Spordi arendus ja abistamine on OÜ HiiuSurfShop’i eesmärk nr.1” ütleb Pertel. “Toetame (Point-7 abiga) noori ja andekaid sportlasi, üritame kaasa lüüa ja abiks olla Eesti Purjelaualiidule”. Hiiu surf Shop toetab kõik slaalomi Eesti meistrivõistluste etappe ning Hiiumaa FUN etappi. “Meie tiimi esisõitja Tristen Erik Kivi on osalenud nii purjelaua slaalomi PWA maailma karikasarjas, IFCA EM’idel kui ka IFCA MM’idel ning saavutanud seal ülitihedas konkurentsis väga korralikke tulemusi.” toob Pertel esile.

Martin Berkmann rõhutab, et FUN-sari ei konkureeri meistrivõistlustega, vaid täiendab neid. “Selleks, et anda noortele võimalus, ei loeta FUN-sarjas hooaja EMV top 5 tulemusi arvesse. See tagab, et kõik tunneksid end võrdsemal positsioonil ja saaksid kogemuse.”

“Kui sul on purjelaud, siis tule sõitma,” võtab Berkmann FUN-sarja olemuse lühidalt kokku. “See pole eliidile – see on koht, kust kõik Eesti tipud on alguse saanud.”

VAATA TULEMUSI: https://manage2sail.com/et-ee/event/9fd09c94-5db8-4e3f-846b-0bdf53d402cf#!/

Andrea Cucchi – lühitutvustus

Vanus: 49

Pikkus: 194 cm

Elukoht: Itaalia

Rahvus: Itaallane

Olulisemad sportlikud saavutused:

ISAF maailmameister (2002)

Itaalia meister slaalomis ja Formula-klassis (2000-2007) koht PWA maailmakarikasarjas (2017) koht Formula Euroopa MV-l (2004)

Master-klassi maailmameister (2011)

Pildid: Raul Harro