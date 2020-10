Euroopa purjetamisliigas esindab Eestit Kalevi Jahtklubi noortetiim

Itaalias 15.–18. oktoobrini peetaval Euroopa purjetamisliiga meistrivõistluste finaaletapil «Audi Sailing Champions League Final» võib osaleda igast riigist üks võistkond, kes on eelnevalt võitnud samas võistlusformaadis peetud rahvuslikud võistlused. 2019. aasta Eesti parimana pääses edasi Kalevi Jahtklubi Purjetaspordikooli noortetiim, kuhu kuuluvad Helen Pais, Helen Ausman, Veronika Kuvatova ja mentorina Andres Laul.

2018. aastal Eestiski alustanud purjetamisliiga on võistlussari, millel osalevad meeskonnad ei pea ise paadi soetamise ja varustamise pärast muretsema, võistluspaadid on korraldaja poolt. Et kõigil oleks täiesti võrdsed võimalused, vahetatakse võistlussõitude vahel paate. Eesti purjetamisliiga võistluspaadid on BlueSail 24 kiiljahid, millega peetakse ka Eesti Match Race’i võistlusi.