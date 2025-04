Ettevõtjad panid seljad kokku, et viia Eesti noored purjetajad olümpiale.

Täna avati Kalevi Jahtklubi klaassaalis Eesti Jahtklubide Liidu uus Olümpiaprojekt, mille eesmärk on pakkuda tuge Eesti tipp-purjetajatele nende teekonnal olümpiamedaliteni. Tegemist on ainulaadse koostöövormiga, kus alaliit ja ettevõtted koonduvad ühise eesmärgi nimel.

„Täna avatud Olümpiapurjetamise projekt on oluline samm Eesti purjetamise tuleviku kindlustamiseks. Meil on andekad sportlased, kes vajavad täiendavat tuge oma eesmärkide saavutamiseks. Eesti Jahtklubide Liit teeb koostöös meie suurepäraste partneritega kõik, et aidata neil unistustel täituda,“ ütles Eesti Jahtklubide Liidu president Sven Nuutmann.

Projekti suurtoetajad on Amserv, Piletilevi, Go Travel ning värskelt liitunud investeerimisettevõte Skaala. Nende ühine panus sportlaste ettevalmistusse ulatub ligi veerand miljoni euroni.

Projekti sportlased valib alaliidu saavutusspordi komisjon, arvestades nende tulemusi, motivatsiooni ja potentsiaali jõuda olümpiani. 2025. aasta alguses valiti toetatavateks sportlasteks Romi Safin, Mia Marin Lilienthal, Aksel Haava, Emma Viktoria Millend, Helen Ausman ja Helen Pais.



Amserv Group usub sihikindlusse, meeskonnatöösse ja purjetamisse

Amserv Grupi juhatuse esimees Raivo Kütt ütles, et otsus toetada Olümpiapurjetamise projekti tuli loomulikult. „Purjetamine kannab samu väärtusi, mis on olulised ka meie ettevõttes – sihikindlus, täpsus ja pikaajaline mõtlemine. Usume, et kui tahta saavutada midagi suurt, on vaja tugevat meeskonda, järjepidevat tööd ja head ettevalmistust. See projekt aitab neid kõiki võimalusi sportlastele luua,“ sõnas Kütt.

„Me ei näe end ainult sponsorina, vaid pikaajalise partnerina, kellel on huvi ja vastutus selle ala arengu vastu. Toetame noorte purjetamist, Kalevi Jahtklubi võistlusi ja aitame klubidel ning purjespordikoolidel liikuda turvaliselt ja mugavalt treeningutele ja võistlustele – see kõik on osa suuremast pildist,“ lisas ta.

Amserv on aastaid olnud Kalevi Jahtklubi seeriavõistluse nimisponsor, Muhu Väina regati logistikapartner ning panustanud Eesti noortepurjetamisse, andes jahtklubidele ja spordikoolidele kasutada Toyota väikebusse.

“Lennuk” ja Pruuli purjetasid ümber maailma toetajate abil

Go Traveli nõukogu esimees Tiit Pruuli meenutas aegu veerand sajandit tagasi, kui ta valmistas ette ümbermaailmapurjetamist jahtlaeval „Lennuk“. „Ilma heade toetajateta poleks see reis toimunud. Selles tänutundes toetan ma järgmisi purjetajaid-unistajaid,“ sõnas Pruuli.

Piletilevi PLG kannab samu väärtusi mis purjetajad

Piletilevi Group, kes kasutab tänaseks rahvusvahelist kaubamärki PLG, annab samuti panuse Eesti purjetamise Olümpiaprojekti.

„Otsus toetada purjetamise Olümpiaprojekti sündis soovist anda oma panus Eesti tippspordi arengusse ning toetada noori, andekaid sportlasi, kellel on selge siht ja rahvusvaheline potentsiaal. Purjetamine on ala, mis nõuab visadust, keskendumist ja koostööd – need on väärtused, millega Piletilevi ja PLG end samuti igapäevaselt samastavad.

Näeme oma rolli selles koostöös eelkõige kui usaldusväärse partnerina, kes aitab kaasa sportlastele vajalike tingimuste loomisele. Loodame, et meie panus aitab neil sportlastel keskenduda treeningutele ja saavutustele, teades, et neil on tugev tugivõrgustik selja taga. Sellised projektid mitte ainult ei kasvata medalilootusi, vaid tugevdavad ka kogu Eesti spordikultuuri ja innustavad tulevasi põlvkondi unistama suurelt,“ kommenteeris PLG turundusjuht Annika Kütt.

Olümpiaprojekt tugevdab Eesti positsiooni rahvusvahelisel purjetamise maastikul ja loob sportlastele professionaalse keskkonna, et liikuda samm-sammult olümpia suunas.

Projekti avamisel osalesid sportlased, treenerid, toetajad ning Eesti spordielu võtmeisikud. Sündmusel viibis ka Eesti Olümpiakomitee president Kersti Kaljulaid ning Kultuuriministeeriumi esindajana spordiosakonna nõunik Kaili Kukumägi.

Foto: Ivo Panasyuk