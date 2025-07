Esimene etapp tõi tasavägise heitluse ja päikeselise purjetamispäeva

Pühapäeva pärastlõunal anti stardipauk A. Le Coq 68. Muhu Väina regati esimesele võistlussõidule – Alter Marine Haapsalu ringile, mille rajapikkus oli 15 meremiili surematele ja 9 miili väiksematele jahtidele. Hommikune tuulevaikus lükkas stardi ligi pooleteise tunni võrra edasi, kuid peagi saabus stabiilne 6–7-sõlmene tuul, mis koos päikesepaiste ja peegelsileda veega lõi suurepärased tingimused.

„Erilisi intsidente stardilaeva ümber ei olnud ning sõit kulges rahulikult. Umbes kahe ja poole tunni pärast pöördus tuul lõpuks suunda, kust me teda hommikul ootasime – see lihtsalt juhtus hiljem, kui ennustus näitas,” kommenteeris peavõistlusjuht Tormi Jõgi.

ORC I: Fanatic 2 võttis napi võidu – neli jahti mahtusid 36 sekundi sisse

ORC I grupis kujunes etapist tõeline sekundiheitlus, kus neli tugevaimat jahti mahtusid ümberarvestatud aegade põhjal 36 sekundi sisse. Võidu võttis Kalevi Jahtklubi jaht FANATIC 2 (Italia 11.98), kapten Ain-Eke Jalasto, roolis Juss Ojala, ajaga 2:54:39.

„Esimese etapi tingimused olid meie jaoks ideaalsed – sile vesi, tuul kuni 12 sõlme ja ligikaudu kolm tundi kestnud sõit,“ kommenteeris teist hooaega FANATIC 2 pardal purjetav taktik Mia Marin Lilienthal. „Meie tiimitöö sujus laitmatult – selgelt oli tunda, et oleme sel hooajal palju koos harjutanud.“

Teisena lõpetas OLYMPIC (X-41 mod, Tiit Vihul, Dago JK), kaotades vaid 4 sekundit. Kolmas oli FORTE (X-41, Jaak Jõgi, KJK), 26-sekundilise kaotusega. Neljas koht kuulus KJK jahile SHADOW (J-112E, Harles Liiv), kes jäi liidrist maha 36 sekundit.

ORC II: Cherie võttis selge võidu, tihe heitlus teisele kohale

ORC II grupi parimaks osutus CHERIE (First 35, kapten Alar Volmer, ESL), kelle ümberarvestatud aeg oli 2:52:37. Teise koha sai AMSERV TOYOTA ST (First 36.7 mod, Margus Žuravljov), kaotus liidrile 1:55. ADELE (First 34.7, Alexander Karboinov, KJK) jäi maha 2:49, ning viies oli KATARIINA II (Arcona 340, Aivar Tuulberg, PJK), kaotusega 2:59.

ORC III: Liliann edestas lähimat jälitajat 45 sekundiga

ORC III grupis võitis etapi Margus Beljakovi juhitud LILIANN (One Off, SMS), ümberarvestatud ajaga 1:53:58. Teise koha sai Rootsi lipu all purjetav NemoR (Fareast 28R, Jānis Albertiņš, PJC), kaotusega 45 sekundit, ning kolmanda koha CALENA (Farr 30, Jaan Niit, KJK), kaotusega 1:37.

ORC IV: Möödunud aasta võitja Lagle III alustas võidukalt

Möödunud aasta üldvõitja LAGLE III (Finn Express 83, Ülari Velviste, HJK) näitas taas head hoogu, võites ORC IV grupi avaetapi ajaga 1:57:13.

Teisena finišeeris MERILANE (Albin Express, Raigo Pajula, Dago JK), kaotades 2:25, ning kolmandana KADRI (Conrad 25R), mille roolis oli Meribel Vahstein ja pardal Saaremaa Merispordi Seltsi noorte naiskond – kaotust kogunes 5:55.

„Vaiksemad tuuleolud sobisid meile väga hästi ja jäime oma tänase sõiduga igati rahule,“ ütles jahi Kadri kapten Meribel Vahstein, kelle juhitud Saaremaa Merispordi Seltsi naiskond purjetab tänavu esmakordselt Muhu Väina regatil. „Oleme siiralt tänulikud Andres Haavelile, kes meile võimaluse andis Kadri pardal võistelda.“

Folkbootide esikolmik Kalevi Jahtklubile

Folkboot-klassis kuulus kogu esikolmik Kalevi Jahtklubi jahtidele: võidu võttis Mikk Köösel jahil Jonna, teiseks tuli Meelis Lindemann jahil Tiina, kolmandaks Liise Köösel jahil Filur.

Uus etapp ootab – kas tuleb tuult?

Esimese etapi parimad autasustati õhtul Grand Holm Marina sadamas. Sellega lõppesid tänavused regatipäevad Haapsalus.

Täna, esmaspäeval, kell 11 oli planeeritud järgmise etapi – LTT Haapsalu–Kõiguste – start Rohuküla lähistel. Ent tuuleprognoos on nõrk ja etapi start on edasi lükatud. Peavõistlusjuht Tormi Jõgi otsib koos laevastikuga merel sobivat stardikohta. Kui sobivat tuult ei leita, liiguvad jahid mootorite abil Kõigustesse, ja etapp purjetades ei toimu.

A. Le Coq 68. Muhu Väina regati Alter Marine Haapsalu ringi esikolmikud klasside kaupa:

ORC I

1. koht Fanatic 2 (EST 1198) – kapten Ain-Eke Jalasto / Italia 11.98

2. koht Olympic (EST 463) – kapten Tiit Vihul / X-41 mod

3. koht Forte (EST 475) – kapten Jaak Jõgi / X-41

Cruiser division:

Berta (EST 619) – kapten Hando Sutter / Elan 380

ORC II

1. koht Cherie (EST 633) – kapten Alar Volmer / First 35

2. koht Sugar (EST 774) – kapten Marjaliisa Umb / Italia 9.98 F

3. koht Amserv Toyota Sailing Team (EST 379) – kapten Margus Žuravljov / First 36.7 mod

Cruiser division:

Chantal (EST 267) – kapten Avo Link / Mannerberg 31

EMV ORC III

1. koht Liliann (EST 369) – kapten Margus Beljakov / One Off

2. koht NemoR (SWE 20) – kapten Janis Albertinš / Fareast 28R

3. koht Calena (EST 381) – kapten Jaan Niit / Farr 30

EMV ORC IV

1. koht Lagle III (EST 554) – kapten Ülari Velviste / Finn Express 83

2. koht Merilane (EST 959) – kapten Raigo Pajula / Albin Express

3. koht Kadri (EST 185) – kapten Meribel Vahstein / Conrad 25R

Folkboodid

1. koht Jonna (EST 50) – kapten Mikk Köösel

2. koht Tiina (ESTF 15) – kapten Meelis Lindemann

3. koht Filur (EST 55) – kapten Liise Köösel

Ela sõpradele merel kaasa ja saada õnnitlused juba enne, kui nad kaldale jõuavad!

