ERASMUS+ ÕPIRÄNNE: Uku Kuusk: „Kui sul on võimalus näha ja kogeda, siis tuleb minna!“

Eesti purjetamistreener Uku Kuusk osales tänavu kevadel Erasmus+ õpirände programmis, mille kaudu avanes tal võimalus õppida ja kogemusi vahetada Kreeka purjetamiskeskuses. Erasmus+ ei ole ainult üliõpilastele – see on suurepärane võimalus ka treeneritele, kes soovivad oma erialaseid teadmisi laiendada ja rahvusvahelises keskkonnas areneda.

Uku sattus projekti tänu Eesti Jahtklubide Liidule, kelle kaudu info temani jõudis. „Võtsin julguse kokku ja küsisin, mida peab tegema, et osaleda. Selgus, et kui korraldaja on mõistlik ja huvi mõlemapoolne, pole see sugugi ületamatu ettevõtmine,“ meenutab Uku.

Laager toimus Ateenas, Olympikose purjetamisklubis ning kestis täpselt nädala. Projekti eesmärk oli toetada 470 paadiklassi arengut nendes riikides, kus aktiivne põlvkondlik järjepidevus on katkenud. Uku roll Kreekas oli selge – saada teada, kuidas kohalikud treenerid töötavad, millist metoodikat nad kasutavad ning kuidas see erineb Eesti lähenemisest.

„Meie treener oli Andreas Kosmotopolus – mees, kes on osalenud kolmel olümpial. Treeningud olid väga spetsiifilised ja suunatud tippspordi tasemel sportlastele ja treeneritele,“ kirjeldab Uku. „Erinevused ei paistagi ehk esmapilgul välja, aga neid on. Väga palju pannakse rõhku varustuse ettevalmistamisele ja kaldal tehtavatele harjutustele. Samuti kasutatakse palju videomaterjali, mille põhjal tehakse põhjalik analüüs. See nõuab sportlastelt suurt keskendumist ja pühendumist.“

Uku sõnul tõi see kogemus tema treeneritöösse palju uusi ideid, eriti talviste teooriatundide osas. „Olen juba proovinud kasutada samu võtteid. Vanematele vanusegruppidele need sobivad hästi, noorematele tuleb läheneda loomingulisemalt ja vastavalt tasemele.“

Kohalikud sportlased avaldasid Ukule muljet: „Mind vaevab viimasel ajal küsimus noorte motiveeritusest. See teebki vahe sisse – kas kulged lihtsalt või arened sihipäraselt. Aga aastaga oleme palju arenenud ja Kreekas suutsime kohalikele julgelt vastu saada. Samas – kui meie hooaeg kestab vaid kuus kuud ja nemad saavad aastaringselt merel treenida, siis tuleb endalt küsida, millele me loodame.“

Koostöö kohalike sportlaste ja treeneritega sujus hästi ning tulevikus võib sellest tekkida uusi vahetusprojekte. Uku pühendumust ja töökust hinnati kõrgelt, mis loob soodsa pinnase jätkuvaks koostööks. „Kõige eredamalt jääb meelde, et õppisime klubis, kus seinad olid kaetud Kreeka olümpiamedalistide fotodega. Kõrval treenis olümpiakulla võitnud meeskond. See jääb meelde kogu eluks.“

Treenerina tunneb Uku nüüd ennast kindlamalt: „Ideid on rohkem, motivatsiooni samuti. Tekkis arusaam, et kõik on võimalik – finišijoon lõpetab võistluse, mitte olukord, kust alustad.“

Kas soovitaks Erasmus+ projekti teistele treeneritele?

„Kindlasti! Leidke endale sobiv paadiklass, otsige üles alaliit ja usaldusväärne kontaktisik. Olge valmis dokumentide täitmiseks, mis võib aega võtta, aga pärast esimest korda muutub kõik lihtsamaks. Ja kui juba lähed, siis mine nagu käsn – ime endasse kogu info. Näed oma eriala täiesti uuest küljest.“

Erasmus+ õpiränne spordivaldkonnas

Treenerite erialast täiendkoolitust toetav Erasmus+ õpirände programm kestab kuni 2027. aastani. Projekti eesmärk on tõsta treenerite taset, saates neid kõrgetasemelistele koolitustele ja töövarjuks tipptreeneritele üle Euroopa. Programmis osaleb juba 35 Eesti spordialaliitu, sealhulgas Eesti Jahtklubide Liit. Õpirändeid korraldab Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus koostöös Haridus- ja Noorteametiga.

Lisainfo ja taotlemine:

www.spordiregister.ee/toetused või EJL Peasekretär Madis Ausman madis@puri.ee