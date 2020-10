EOK premeeris purjetamise medalivõitjat Taavi Valter Taveteri ja tema treenerit

Eesti Olümpiakomitee premeerib purjetamise olümpiaklassis Finn omavanuste tiitlivõistlustelt kaks medalit võitnud Taavi Valter Taveteri 4000 euroga ja tema treenerit Elise Umbi 2000 euroga.

23-aastane Pärnu Jahtklubi sportlane Taveter võitis augustis Prantsusmaal Canet en Roussillonis peetud juunioride maailmameistrivõistlustelt hõbemedali ja septembris Poolas Gdynias juunioride Euroopa meistrivõistlustelt pronksmedali.

Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa avaldas heameelt, et kuigi tänavu on koroonakriis olnud sportlastele suureks väljakutseks, pole nad alla vandunud. „Meie noorsportlased on näidanud, et neil on väga suur võitlusvaim ning nad suudavad ka sellisel keerulisel ajal võita Eestile medaleid. Taavi Valter Taveter on mitmekülgne sportlane ning mul on hea meel, et Eestile palju edu toonud alal on tubli järelkasv,“ ütles Sõõrumaa.

Hetkel kaitseväe spordirühmas aega teeniv Taveter tegeles pikalt oma ema Anu Taveteri juhendamisel murdmaasuusatamisega, ent otsustas neli aastat tagasi oma isa, Sydney ja Ateena olümpiamängudel võistelnud Imre Taveteri eeskujul siiski täielikult purjetamisele pühenduda. „Esimese regati pärast pausi tegin 2016. aasta sügisel. Purjetamise juures võlusid mind meri ja loodus,“ selgitas Taavi Valter.

Rahvusvaheliste tiitlivõistluste medalipreemiad määratakse vastavalt EOK täitevkomitee poolt kinnitatud korrale. Selle kohaselt on olümpiaaladel juunioride MMi hõbemedali võitmise korral sportlase preemia suuruseks 3000 eurot, juunioride EMi pronksmedali preemia suuruseks 1000 eurot. Treeneri preemia suuruseks on kuni pool sportlasele makstavast summast.

Väljamaksmisele kuuluvad preemiarahad eraldab EOK taotlusel Kultuuriministeerium.

