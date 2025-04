Emma Viktoria Millend lõpetas Princess Sofia regatil 17. kohal

Palma de Mallorcal toimunud 52. Trofeo Princesa Sofía maailmakarikaetapil esindas Eestit neli sportlast: IQFoil purjelauaklassis Emma Viktoria Millend, ILCA 7 paadiklassis Karel Ratnik ja Remy Tupits ning ILCA 6 paadiklassis Romi Safin.

Maailmakarika esimesel etapil paistis kõige enam silma Emma, kes saavutas tugevas konkurentsis 67 osaleja seas 17. koha. Ühe sõidu võit tõi selge märgi heast hetkeseisust rahvusvahelises konkurentsis.

Millend on Eesti Jahtklubide Liidu Noored Talendid olümpiaprojekti liige. Tema enda sõnul oli tegemist olulise võistlusega, kus sai hinnata oma arengut pärast olümpiatsüklit.

„Palma de Mallorca MK-etapil läks täiega hästi! Iga päev saime vee peale ja tuuleolud vaheldusid mõnusalt – ideaalne treening ja test. See oli esimene suurvõistlus pärast olümpiat, kus enamik tiime ja sõitjaid olid kohal… veidi närv oli sees, tahtsin näha, kus ma hetkel olen. Ja tuleb välja, et areng on olnud suur! Sõitsime ka uut tüüpi ülestuule sprinti, mis sel hooajal lisati ja see sobib mulle superhästi,“ kommenteeris Millend pärast võistlust.

Nüüd ootab teda ees lühike paus ja seejärel valmistumine IQFoili maailmameistrivõistlusteks, mis toimuvad suvel Taanis Aarhuses.

Eestlased osalesid regatil ka ILCA paadiklassides:

ILCA 7

– Karel Ratnik (Pärnu Jahtklubi) – 147. koht

– Remy Tupits (Tallinna Jahtklubi) – 166. koht

(osalejaid 174)

ILCA 6

– Romi Safin (Rein Ottosoni Purjespordikool) – 106. koht 114 võistleja seas

Ka Romi Safin kuulub EJL Noored Talendid olümpiaprojekti. Osalemine sellisel tasemel võistlusel on oluline osa sportlaste kogemustepagasi ja oskuste arengus.

