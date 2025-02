Emma Viktoria Millend IQFoil mängude U23 võit ja üldarvestusel 10.koht

28.jaanuaril algasid Lanzarotel IQFoil mängud, võistlus kestis 2. veebruarini, Eestist osales neli sportlast: Emma Viktoria Millend, Jakob Tuubel, Aksel Haava ja Romek Roolaht.

Võistlusel osales 93 parimat purjelauasportlast üle maailma, eestlastest tegi parima soorituse noor Emma Viktoria Millend, saavutades 32 naise seas üldarvestuse 10. koht ja U23 vanusegrupis võitis Emma esikoha.

Emma sõnul on talvised laagrid väga olulised, kuna Eestis alates novembrist enam veepeal treenida ei saa ja niisama füülisest trennist jääb väheks. Sellest aastast muudeti IQFoil purje suurust väiksemaks, mis nõuab praegu rohkem harjutamist, et uue asjaga ära harjuda, Emma: “Mingit hiiglasliku erinevust tunnetuses ja selles kuidas puri töötab ei ole aga ikkagi tehnikat oli vaja natuke muuta”

Võistlusega jäi Emma rahule: “Tegin mitu head sõitu, kus tegin häid valikuid ja kõik läks õigesti.

See oli hea treening võistlus, kus sain näha, kus ma hetkel olen oma võimete poolest ja mille osas pean veel tööd tegema”.

Ees on ootamas veel mitu treeninglaagrit: “Järgmiseks on plaanis minna Cadizi treeninglaagrisse veebruari lõpus ja märtsis Palmale võistlusele. Peamine eesmärk on praegult valmistuda U23 MM’iks, mis toimub juuli alguses” kirjeldab Emma lähituleviku plaane.

Meeste arvestuses 62 sportlase seast 47. kohal lõpetanud Romek Roolaht, ütleb et jöi võistlusega rahule “ Esimene päev läks aia taha ja sealt ka kehv tulemus, kuid edaspidi suutsin palju tehnilisi osasi edukalt sooritada, mis on äärmiselt olulised hea sõidu jaoks. Sain stardid hästi jooksma, sõitsin vabas tuules ja valisin õiged rajapooled. Mõni kukkumine või loll viga tuli siiski sisse ka peale esimest päeva, kuid vähe. Olen võistlusega rahul ja ootan juba järgmist võistlust, et näidata enda võimekust”.

Meeste arvestuses võistles ka Aksel Haava kes saavutas meeste arvestuses Eestlastest parima tulemuse, 62 sportlase seast lõpetas ta üldarvestuse 41. kohal. “Kahenädalane laager Lanzarotel oli hea ettevalmistus võistluseks ja algavaks võistlushooajaks. Lanzarote on väga tuuline ja saime iga päev tugevat trenni teha. Purje muutus polnud minu jaoks probleem, kuna olen kaua 8m2 purjega noorteklassis sõitnud ja olen sellega harjunud. Kokkuvõttes jäin oma võistlusega rahule. Sain aru, et kui saan hea stardi, on mul kiiruse poolest võimalik jääda sappa esiotsa sõitjatega. Mu tulemus oleks võinud parem olla, kui mul poleks purjemast katki läinud, sest selle tõttu kaotasin mitu sõitu. Üldises mõttes sain palju kogemusi ja nautisin võistlust” võtab Aksel võistluse kokku.

Samuti meeste arvestuses võistelnud Jakob Tuubel lõpetas võistluse 58. kohal, katki läinud mast maksis mitu võistlussõitu: “Lanzarote treeninglaager andis hea võimaluse harjuda uue purjesuurusega. Varem kasutasin 9.0 ruutmeetri purje, kuid see vahetati 8.0 vastu, mis mulle pigem sobib – tunnen end sellega mugavamalt. Treenisime nädala enne võistlust, kuid kahjuks ei läinud võistlus soovitud tulemusega. Samas andis see väärtuslikku kogemust ning kinnitas, et uus puri sobib mulle hästi. Edasi keskendun selle maksimaalsele ära kasutamisele ja järgmiste võistluste parendamisele.”

Sportlasi juhendab kogenud purjelauatreener, Matthew Rickard

Võistluse koduleht ja sõitude tulemused: https://2025iqgameslanzarote.sailti.com/en/default/races/race-resultsall