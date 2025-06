EJLi AVAMEREPURJETAMISE EESTI KARIKASARI ALUSTAB OMA 18. HOOAEGA

Avamerepurjetamise Eesti Karikas on Eesti Purjetamise Liidu poolt 2008. aastal ellu kutsutud võistlussari, mille eesmärk on populariseerida avamerepurjetamist, võistlusspordi regionaalset arengut ning Eesti purjetajate osalemist välisvõistlustel.

Tänavune karikasari koosneb kaheteistkümnest üle Eesti toimuvast ORC avamerepurjetamise osavõistlusest. Lisaks võib iga paat võistlussarja punktiarvestusse lisada oma tulemused kuni kahelt välisvõistluselt. Kuivõrd karikasarja etappide nimistusse said kõik Eesti jahtklubid määrata oma kohalikke võistlusi, siis osad etappide kuupäevad kattuvad ja praktiliselt on maksimaalselt võimalik võistkondadel osaleda kuni kaheksal kohalikul karikasarja etapil. See annab võimaluse karikasarjas kõrget kohta püüda nii üksikutel tiitlivõistlustel osalevatel tippvõistkondadel kui ka kohalikel regattidel sõitvatel aktiivsetel tiimidel.

Sarnaselt viimaste aastate praktikale võistlevad paadid kahes kategoorias – suured jahid ja väiksed jahid, kusjuures suurte-väikeste jahtide piiriks on CDL 8,500. Lisaks selgitatakse mõlemas kategoorias välja parim jahtklubi, mis baseerub iga klubi kolme parima paadi punktisummadel.

Avamerepurjetamise Karikasarja esimeseks etapiks on 7. juunil Tallinnas toimuv pikkade traditsioonidega ümber Naissaare kulgev regatt Terra Feminarium.

Karikasarja juhend, jooksev edetabel ja eelmiste aastate tulemused on nähtavad Eesti Jahtklubide Liidu kodulehel https://www.puri.ee/ejl-avamerepurjetamise-eesti-karikas/.

Rait Riim

Eesti Purjetamise liidu Avamerekomisjon, karikasarja koordinaator