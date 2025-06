Eestlased osalevad 49erFX Euroopa meistrivõistlustel Kreekas

Täna, 3. juunil algavad Thessalonikis 2025. aasta Euroopa meistrivõistlused 49er, 49erFX ja Nacra 17 klassis, mis tähistavad esimese tiitlivõistlusena teekonna algust Los Angelese 2028. aasta olümpiamängude suunas. Võistlus kestab 8. juunini.

Eestit esindab tänavusel regatil üks meeskond 49erFX klassis – noorte olümpiaprojekti kuuluvad Helen Ausman ja Helen Pais. Tegemist on Eesti noorpurjetajate jaoks olulise rahvusvahelise areeniga, kus saavad mõõtu võtta uue olümpiatsükli alguses ka need sportlased, kes jäid Pariisi OM-l napilt poodiumilt või olümpiakoondisest välja.

49erFX klassis on võistlusväljal hetkel erakordselt avatud seis: suurem osa 2024. aasta olümpiamedalistidest on tegevuse pausile pannud või lõpetanud tippspordikarjääri, mistõttu on tekkinud ainulaadne võimalus uutel kooslustel esile tõusta. Thessalonikis võistleb enam kui 30 võistkonda.

49er klassis on stardis kolm paari, kes kuulusid Pariisi esikümnesse, teiste seas 2024. aasta maailmameistrid Fischer/Pequin (FRA), seekord koosseisus Kevin Fischer uue partneriga. Olümpia neljandaks tulnud Robert Dickson ja Sean Waddilove (IRL) on samuti stardis ja sihivad tugevat algust uuele olümpiatsüklile.

Eestlaste tegemistel saab silma peal hoida 49er klassi kodulehel https://49er.org ja regati galeriis:

📸 2025 European Championship Photos – Day 0

Võistlused toimuvad 3.-8. juunini.

Jälgige tulemusi, pilte ja lühivideoid otse võistluspaigast.